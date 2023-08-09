***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
09.08.2023 15:56
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin güncel hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 05/04/2023 05/04/2023 10805
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182747
BIST
'
16:257.507
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 94,51
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.516
16:2527,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0639
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4251
En Düşük
26,9491
16:2529,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1548
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
16:251.672,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.672,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler16:22
|BRSAN
|345,40
|1.237.929.209
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.010.335
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,14
|15.138.737
|% 9,99
|
|SDTTR
|385,70
|895.520.174
|% 9,98
|
|HKTM
|72,70
|204.917.864
|% 9,98
|
|ALCTL
|103,90
|261.133.158
|% -9,97
|
|LOGO
|80,15
|304.448.316
|% -8,97
|
|GOODY
|25,02
|400.848.710
|% -8,69
|
|OTTO
|225,50
|864.952
|% -7,92
|
|DESPC
|25,80
|21.408.682
|% -7,19
|
|THYAO
|258,40
|9.507.818.739
|% -1,30
|
|ASTOR
|124,40
|8.113.250.355
|% 8,08
|
|EREGL
|41,06
|6.677.408.973
|% 0,20
|
|YKBNK
|15,51
|4.628.070.986
|% 3,88
|
|KONTR
|288,60
|4.242.495.647
|% 7,73
|
|YKBNK
|15,51
|4.628.070.986
|% 3,88
|
|EKGYO
|9,04
|2.372.362.947
|% 1,01
|
|SKBNK
|3,45
|798.555.107
|% 8,15
|
|ISCTR
|17,04
|3.681.750.520
|% 4,99
|
|ZOREN
|4,23
|770.398.931
|% 1,68
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0238
|27,0354
|% 0,20
|
|Euro
|29,6901
|29,7143
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3212
|34,4933
|% 0,09
|
|Frank
|30,7265
|30,9116
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1816
|7,2176
|% 0,16
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,42
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,14
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.582
|-27,00
|
|Tam
|11.160
|11.241
|-26,00
|
|Yarım
|5.588
|5.646
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.823
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,79
|86,79
|0,62
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:37SUWEN
Yüzde 5.15 oranında artışla 20.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 495, 446 adet işlem
-
16:36CVKMD
Yüzde 6.76 oranında artışla 347.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 029, 902 adet işlem
-
16:35XU100
Endeks 7, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 109, 053.00 milyon TL de
-
16:34EUKYO
Yüzde 5.52 oranında artışla 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 634, 891 adet işlem
-
16:32CWENE
Yüzde 5.93 oranında artışla 373.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 797, 960 adet işlem