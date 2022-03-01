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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

01.03.2022 18:10
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2021 20.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/12/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne-kişi takip sistemleri, tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri başta olmak üzere çeşitli mobil sistemlerin geliştirilmesi ve üretimiı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
7.498.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.03.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Hayır
Edinilen Payların Nominal Tutarı
6.664.972 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
50,17 TL (*)
Toplam Tutar
334.350.216 TL (*)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
88,89%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
88,89%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
88,89%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,25% (*)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
5,04% (*)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Sürdürülebilir mobilite çözümleri sağlayıcısı olmak için Brisa, mevcut sistemlerine Arvento filo yönetimi platformu ve telematik ağını entegre ederek, güçlü lastik tedariği ve servis ağını ileriye taşıyacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Özer Hıncal ve Track Holdings S.A.R.L.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
14/12/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İlişkili taraf işlemi olmayıp yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin lastiğin ötesinde öncü hizmetlerle büyüme ve Türkiye'de mobilitenin öncüsü olma hedefi doğrultusunda, Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. (Arvento)'nin sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların tamamının devralınması amacıyla 14 Aralık 2021 tarihli bir hisse alım-satım sözleşmesi imzalandığı ve söz konusu satın almaya Rekabet Kurulu'nun 20 Ocak 2022 tarihli toplantısında izin verildiği kamuya duyurulmuştu. Planlanan pay devrine ilişkin gerekli koşullar yerine getirilmiş ve ilgili izin ve onaylar alınmış olup Arvento'nun sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların tamamı, Arvento'nun döviz varlıklarının kapanış tarihi itibari ile yeniden değerlemesi sonucu
 
334.350.216
 TL bedelle 1 Mart 2022 tarihinde Şirketimizce devralınmıştır.   
den belirlenmiş net nakit ve net işletme sermayesi tutarlarına göre düzeltmelere tabi tutulacak olup nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya ayrıca duyurulacaktır. (*) 
Devir bedeli hisse alım-satım sözleşmesi uyarınca, 
Arvento'nun
 bağımsız denetimden geçmiş 1 Mart 2022 tarihindeki kapanış finansal sonuçlarına göre önce





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005872


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ORMA 33,00 569.335 % 10,00  
ISATR 501.982,90 501.983 % 10,00  
ISBTR 68.416,70 1.665.002 % 10,00  
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Altın Gr. 868 869 17,95  
Cumhuriyet 5.714 5.800 55,00  
Tam 5.687 5.831 55,57  
Yarım 2.749 2.821 26,88  
Çeyrek 1.379 1.410 13,44  
Gümüş.Ons 25,44 25,47 0,98  
Gümüş Gr. 11,33 11,34 0,43  
B. Petrol 106 106 7,72  
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