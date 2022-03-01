***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2021 20.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/12/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıArvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuAraç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne-kişi takip sistemleri, tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri başta olmak üzere çeşitli mobil sistemlerin geliştirilmesi ve üretimiıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi7.498.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.03.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıHayırEdinilen Payların Nominal Tutarı6.664.972 TLBeher Payın Alış Fiyatı50,17 TL (*)Toplam Tutar334.350.216 TL (*)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)88,89%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)88,89%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)88,89%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,25% (*)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)5,04% (*)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSürdürülebilir mobilite çözümleri sağlayıcısı olmak için Brisa, mevcut sistemlerine Arvento filo yönetimi platformu ve telematik ağını entegre ederek, güçlü lastik tedariği ve servis ağını ileriye taşıyacaktır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıÖzer Hıncal ve Track Holdings S.A.R.L.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi14/12/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİlişkili taraf işlemi olmayıp yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin lastiğin ötesinde öncü hizmetlerle büyüme ve Türkiye'de mobilitenin öncüsü olma hedefi doğrultusunda, Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. (Arvento)'nin sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların tamamının devralınması amacıyla 14 Aralık 2021 tarihli bir hisse alım-satım sözleşmesi imzalandığı ve söz konusu satın almaya Rekabet Kurulu'nun 20 Ocak 2022 tarihli toplantısında izin verildiği kamuya duyurulmuştu. Planlanan pay devrine ilişkin gerekli koşullar yerine getirilmiş ve ilgili izin ve onaylar alınmış olup Arvento'nun sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların tamamı, Arvento'nun döviz varlıklarının kapanış tarihi itibari ile yeniden değerlemesi sonucu334.350.216TL bedelle 1 Mart 2022 tarihinde Şirketimizce devralınmıştır.den belirlenmiş net nakit ve net işletme sermayesi tutarlarına göre düzeltmelere tabi tutulacak olup nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya ayrıca duyurulacaktır. (*)Devir bedeli hisse alım-satım sözleşmesi uyarınca,Arvento'nunbağımsız denetimden geçmiş 1 Mart 2022 tarihindeki kapanış finansal sonuçlarına göre öncehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005872BIST