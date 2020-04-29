***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 976.901.844 775.942.292Satışların Maliyeti14-15 -718.773.142 -599.243.405TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)258.128.702 176.698.887BRÜT KAR (ZARAR)258.128.702 176.698.887Genel Yönetim Giderleri15 -31.474.811 -21.439.079Pazarlama Giderleri15 -69.356.162 -71.999.603Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -678.919 -223.529Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 27.522.952 27.530.273Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -67.958.037 -67.146.903Diğer Kazançlar (Kayıplar)15 -14.019.853 151.999ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)102.163.872 43.572.045Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.402 12.348Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-5.306 -32.565FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)102.169.968 43.551.828Finansman Gelirleri17 43.375.109 22.570.481Finansman Giderleri17 -71.125.364 -71.935.767SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)74.419.713 -5.813.458Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.811.942 3.160.350Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -1.124.512 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 2.936.454 3.160.350SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)76.231.655 -2.653.108DÖNEM KARI (ZARARI)76.231.655 -2.653.108Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları76.231.655 -2.653.108Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,23800000 -0,00800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,23800000 -0,00800000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.107.461 48.097.409Dönem Karı (Zararı)76.231.655 -2.653.108Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)76.231.655 -2.653.108Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler327.024.344 241.414.579Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 56.438.789 45.190.971Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14.901.113 -133.409Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 14.549.970 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 351.143 -133.409Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler192.795.643 90.413.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20.092.885 19.131.905Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.515.069 659.545Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 170.187.689 70.621.914Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler75.576.986 76.114.692Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -4.384.219 -1.418.699Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 70.663.987 71.935.767Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 -10.096.539 -7.956.974Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 19.393.757 13.554.598Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler23.758.892 22.092.397Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.033.057 30.660.473Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 2.033.057 30.660.473Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -1.811.942 -3.160.350Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.096 20.217Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.096 20.217Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-36.662.098 -19.783.776İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-316.972.614 -144.086.444Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-297.016.457 -84.244.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-297.016.457 -84.244.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler37.222.408 5.853.770İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)37.222.408 5.853.770Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.616.703 -19.695.969Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-9.304.148 -12.535.868Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-52.052.595 -30.283.043İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-52.052.595 -30.283.043Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-743.471 5.296.269Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.981.184 -6.872.541İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17.981.184 -6.872.541Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-442.832 -1.604.240İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları86.283.385 94.675.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-502.217 -1.639.333Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler6-12 -3.320.695 -12.983.387Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.276 -28.172Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.337.736 -31.926.726YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.885.193 -58.746.672Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri90.115 211.773Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri90.115 211.773Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.975.308 -58.958.445Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -36.975.308 -58.958.445Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.363.453 460.532.457Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri66.177.802 524.944.444Kredilerden Nakit Girişleri4 62.738.819 524.944.444Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri4 3.438.983 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.584.724 -1.182.888Ödenen Temettüler-34.196.437 0Ödenen Faiz4 -89.238.583 -84.431.574Alınan Faiz17 4.384.219 1.418.699Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9.094.270 19.783.776YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.141.185 449.883.194Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.867.415 1.368.006NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.273.770 451.251.200DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ792.595.257 284.147.243DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ788.321.487 735.398.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 788.321.487 792.595.257Finansal Yatırımlar129.264.549 101.696.721Vadeli Mevduatlar3 129.264.549 101.696.721Ticari Alacaklar6 890.994.756 621.298.796İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 27.264.027 28.776.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar863.730.729 592.522.682Diğer Alacaklar8.431.060 9.199.672İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 71.031 65.474İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.360.029 9.134.198Türev Araçlar32.567.043 1.230.322Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 32.567.043 1.230.322Stoklar7 647.180.687 634.680.918Peşin Ödenmiş Giderler38.645.950 28.348.024İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 38.645.950 28.348.024Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 0 343.021Diğer Dönen Varlıklar104.520 36.393.838İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar104.520 36.393.838ARA TOPLAM2.535.510.052 2.225.786.569TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.535.510.052 2.225.786.569DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar40.412.913 47.834.008İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 40.412.913 47.834.008Diğer Alacaklar494.930 649.576İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 125.578 282.623İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar369.352 366.953Türev Araçlar1.269.428.750 1.040.401.405Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 1.269.428.750 1.040.401.405Maddi Duran Varlıklar9 1.805.158.022 1.826.642.872Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri61.239.975 62.038.311Binalar504.795.280 504.778.630Tesis, Makine ve Cihazlar998.948.491 1.002.655.807Taşıtlar10.089.654 10.515.075Mobilya ve Demirbaşlar74.181.851 74.176.702Yapılmakta Olan Yatırımlar85.672.190 103.671.039Diğer Maddi Duran Varlıklar70.230.581 68.807.308Kullanım Hakkı Varlıkları10 19.938.659 14.697.167Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 88.446.025 80.616.690Diğer Haklar8.964.729 10.709.546Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri56.619.975 47.045.671Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.861.321 22.861.473Peşin Ödenmiş Giderler35.634.402 36.430.810İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 35.634.402 36.430.810Ertelenmiş Vergi Varlığı18 0 6.631.015TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.259.513.701 3.053.903.543TOPLAM VARLIKLAR5.795.023.753 5.279.690.112KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar463.498.134 288.803.357İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar463.498.134 288.803.357Banka Kredileri4 444.252.843 272.591.359Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.454.079 1.859.769Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 17.791.212 14.352.229Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.091.566.906 951.900.414İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.091.566.906 951.900.414Banka Kredileri4 1.084.105.675 945.970.540Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 7.461.231 5.929.874Ticari Borçlar6 986.726.043 1.010.752.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 457.256.142 465.912.150İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar529.469.901 544.840.662Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27.110.442 27.853.913Diğer Borçlar31.493.477 13.507.248İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 930.968 1.315.811İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar30.562.509 12.191.437Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10.392.250 10.392.250Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri8 10.392.250 10.392.250Türev Araçlar2.388.235 1.063.961Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 2.388.235 1.063.961Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.730.943 4.686.922İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 4.730.943 4.686.922Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 766.215 0Kısa Vadeli Karşılıklar226.409.833 42.019.098Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar41.789.131 28.075.958Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 184.620.702 13.943.140Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28.090 294İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28.090 294ARA TOPLAM2.845.110.568 2.350.980.269TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.845.110.568 2.350.980.269UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.865.694.395 1.936.566.966İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.865.694.395 1.936.566.966Banka Kredileri4 1.852.490.382 1.927.316.061Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 13.204.013 9.250.905Ticari Borçlar6 0 12.412.854İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 0 12.412.854Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)141.575 380.765İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 141.575 380.765Uzun Vadeli Karşılıklar84.103.284 82.307.274Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar84.103.284 82.307.274Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 5.125.616 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.955.064.870 2.031.667.859TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.800.175.438 4.382.648.128ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar994.848.315 897.041.984Ödenmiş Sermaye305.116.875 305.116.875Sermaye Düzeltme Farkları54.985.701 54.985.701Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.903 4.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.315.413 -4.013.009Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.315.413 -4.013.009Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.315.413 -4.013.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)79.433.047 25.359.530Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)79.433.047 25.359.530Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)79.433.047 25.359.530Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler127.693.782 124.224.838Diğer Yedekler200.582 200.582Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları353.497.183 277.149.271Net Dönem Karı veya Zararı76.231.655 114.013.293TOPLAM ÖZKAYNAKLAR994.848.315 897.041.984TOPLAM KAYNAKLAR5.795.023.753 5.279.690.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 184.732.497 95.741.377 920.943.253 0 920.943.253Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-976.756 -976.756 -976.756Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 183.755.741 95.741.377 919.966.497 0 919.966.497Transferler2.347.847 93.393.530 -95.741.377 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 95.7 -2.653.108 93.048.069 0 93.048.069Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 249.385.727 124.224.838 84.376 277.149.271 -2.653.108 1.013.014.566 0 1.013.014.566Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984Transferler3.468.944 110.544.349 -114.013.293 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.697.596 54.073.517 76.231.655 132.002.768 0 132.002.768Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-34.196.437 -34.196.437 -34.196.437Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -2.315.413 79.433.047 127.693.782 200.582 353.497.183 76.231.655 994.848.315 0 994.848.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)76.231.655 -2.653.108DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.697.596 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.121.995 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-424.399 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -424.399 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar54.073.517 95.701.177Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)68.342.203 120.874.694Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)68.342.203 120.874.694Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.268.686 -25.173.517Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -14.268.686 -25.173.517DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.771.113 95.701.177TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)132.002.768 93.048.069Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları132.002.768 93.048.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841263BIST