***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.694.688.832 1.641.882.452 717.301.318 863.950.528Satışların Maliyeti14-15 -1.278.185.683 -1.275.659.894 -558.318.602 -669.992.479TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)416.503.149 366.222.558 158.982.716 193.958.049BRÜT KAR (ZARAR)416.503.149 366.222.558 158.982.716 193.958.049Genel Yönetim Giderleri15 -57.429.771 -47.857.007 -25.954.960 -26.417.928Pazarlama Giderleri15 -141.715.519 -150.578.828 -72.359.357 -78.579.225Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -1.248.227 -624.212 -569.308 -400.683Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 54.155.232 54.830.562 28.628.973 31.109.499Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -114.811.595 -88.838.705 -49.458.520 -29.935.390Diğer Kazançlar (Kayıplar)15 3.243.487 5.067.030 17.263.340 4.915.031ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)158.696.756 138.221.398 56.532.884 94.649.353Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler122.238 12.348 110.836 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-445.017 -32.565 -439.711 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)158.373.977 138.201.181 56.204.009 94.649.353Finansman Gelirleri17 72.759.747 34.918.106 29.384.638 12.347.625Finansman Giderleri17 -140.085.375 -157.195.565 -68.960.011 -85.259.798SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)91.048.349 15.923.722 16.628.636 21.737.180Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.874.878 769.886 4.062.936 -2.390.464Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -1.329.645 -167.616 -205.133 -167.616Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 7.204.523 937.502 4.268.069 -2.222.848SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)96.923.227 16.693.608 20.691.572 19.346.716DÖNEM KARI (ZARARI)96.923.227 16.693.608 20.691.572 19.346.716Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları96.923.227 16.693.608 20.691.572 19.346.716Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,30300000 0,05200000 0,06500000 0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,30300000 0,05200000 0,06500000 0,06000000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI277.037.568 328.896.043Dönem Karı (Zararı)96.923.227 16.693.608Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)96.923.227 16.693.608Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler321.210.521 358.887.231Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 109.957.770 94.401.591Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.755.442 -4.836.289Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -697.401 -4.800.407Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 3.452.843 -35.882Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler146.202.858 108.488.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22.607.723 30.092.162Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.688.326 1.963.514Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 120.906.809 76.432.712Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler137.365.789 157.236.892Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -10.293.129 -3.935.000Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 139.300.017 155.873.516Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 -8.587.419 -10.565.425Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 16.946.320 15.863.801Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.413.127 -9.178.156Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.261.528 45.187.128Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -11.261.528 45.187.128Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -5.874.878 -769.886Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler322.779 20.217Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler322.779 20.217Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-60.670.838 -31.662.654İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-121.325.065 26.406.724Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-67.859.303 -66.903.963İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-67.859.303 -66.903.963Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler32.688.247 -18.643.795İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)32.688.247 -18.643.795Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler19.402.954 -18.223.851Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-74.991 -5.808.529Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-183.393.207 121.002.749İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-183.393.207 121.002.749Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)49.178.551 7.321.611Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.207.706 9.785.574İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)24.207.706 9.785.574Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)4.524.978 -2.123.072İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları296.808.683 401.987.563Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-609.464 -945.583Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-20.648.851 -13.651.460Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.275.396 1.243.681Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.762.596 -59.738.158YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-71.024.602 -142.811.882Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri516.178 211.773Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri516.178 211.773Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-71.540.780 -143.023.655Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -71.540.780 -143.023.655Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.904.692 273.765.906Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri159.828.941 391.922.569Kredilerden Nakit Girişleri4 162.325.194 391.922.569Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri4 -2.496.253 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.162.012 -2.934.299Ödenen Temettüler1 -34.196.437 0Ödenen Faiz4 -139.854.903 -150.820.018Alınan Faiz17 10.293.129 3.935.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)61.995.974 31.662.654YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)257.917.658 459.850.067Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.010.424 -679.549NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)258.928.082 459.170.518DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ792.595.257 284.147.243DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.051.523.339 743.317.761Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.051.523.339 792.595.257Finansal Yatırımlar100.371.585 101.696.721Vadeli Mevduatlar3 100.371.585 101.696.721Ticari Alacaklar6 676.572.087 621.298.796İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 25.430.846 28.776.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar651.141.241 592.522.682Diğer Alacaklar9.766.893 9.199.672İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 91.228 65.474İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.675.665 9.134.198Türev Araçlar17.937.057 1.230.322Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 17.937.057 1.230.322Stoklar7 618.145.726 634.680.918Peşin Ödenmiş Giderler31.240.140 28.348.024İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 31.240.140 28.348.024Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 288.772 343.021Diğer Dönen Varlıklar3.287.735 36.393.838İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.287.735 36.393.838ARA TOPLAM2.509.133.334 2.225.786.569TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.509.133.334 2.225.786.569DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar41.159.791 47.834.008İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 41.159.791 47.834.008Diğer Alacaklar503.891 649.576İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 134.163 282.623İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar369.728 366.953Türev Araçlar1.346.192.731 1.040.401.405Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 1.346.192.731 1.040.401.405Maddi Duran Varlıklar9 1.788.422.597 1.826.642.872Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri60.451.339 62.038.311Binalar502.512.336 504.778.630Tesis, Makine ve Cihazlar1.008.555.342 1.002.655.807Taşıtlar9.722.642 10.515.075Mobilya ve Demirbaşlar72.760.164 74.176.702Yapılmakta Olan Yatırımlar64.521.016 103.671.039Diğer Maddi Duran Varlıklar69.899.758 68.807.308Kullanım Hakkı Varlıkları10 18.735.029 14.697.167Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 87.447.535 80.616.690Diğer Haklar7.363.701 10.709.546Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri58.872.858 47.045.671Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.210.976 22.861.473Peşin Ödenmiş Giderler33.861.538 36.430.810İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 33.861.538 36.430.810Ertelenmiş Vergi Varlığı18 4.665.234 6.631.015TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.320.988.346 3.053.903.543TOPLAM VARLIKLAR5.830.121.680 5.279.690.112KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar400.973.700 288.803.357İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar400.973.700 288.803.357Banka Kredileri4 388.069.336 272.591.359Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.048.388 1.859.769Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 11.855.976 14.352.229Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.179.038.837 951.900.414İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.179.038.837 951.900.414Banka Kredileri4 1.171.360.178 945.970.540Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 7.678.659 5.929.874Ticari Borçlar6 834.357.567 1.010.752.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 491.507.177 465.912.150İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar342.850.390 544.840.662Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar77.032.464 27.853.913Diğer Borçlar37.719.377 13.507.248İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 989.141 1.315.811İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.730.236 12.191.437Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11.850.473 10.392.250Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri8 11.850.473 10.392.250Türev Araçlar2.274.542 1.063.961Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 2.274.542 1.063.961Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.345.319 4.686.922İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 7.345.319 4.686.922Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar156.236.756 42.019.098Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20.798.110 28.075.958Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 135.438.646 13.943.140Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.595 294İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.595 294ARA TOPLAM2.706.846.630 2.350.980.269TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.706.846.630 2.350.980.269UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.033.277.098 1.936.566.966İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.033.277.098 1.936.566.966Banka Kredileri4 2.021.275.314 1.927.316.061Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 12.001.784 9.250.905Ticari Borçlar6 0 12.412.854İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 0 12.412.854Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)806.723 380.765İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 806.723 380.765Uzun Vadeli Karşılıklar94.290.837 82.307.274Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar94.290.837 82.307.274Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.128.374.658 2.031.667.859TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.835.221.288 4.382.648.128ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar994.900.392 897.041.984Ödenmiş Sermaye305.116.875 305.116.875Sermaye Düzeltme Farkları54.985.701 54.985.701Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.903 4.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.241.309 -4.013.009Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.241.309 -4.013.009Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.241.309 -4.013.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)63.719.448 25.359.530Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)63.719.448 25.359.530Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)63.719.448 25.359.530Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler127.693.782 124.224.838Diğer Yedekler200.582 200.582Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları353.497.183 277.149.271Net Dönem Karı veya Zararı96.923.227 114.013.293TOPLAM ÖZKAYNAKLAR994.900.392 897.041.984TOPLAM KAYNAKLAR5.830.121.680 5.279.690.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 184.732.497 95.741.377 920.943.253 0 920.943.253Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-976.756 -976.756 -976.756Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 183.755.741 95.741.377 919.966.497 0 919.966.497Transferler2.347.847 93.393.530 -95.741.377 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-348.501 -6.785.634 16.693.608 9.559.473 0 9.559.473Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 4.367.482 146.898.916 124.224.838 84.376 277.149.271 16.693.608 929.525.970 0 929.525.970Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984Transferler3.468.944 110.544.349 -114.013.293 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.228.300 38.359.918 96.923.227 132.054.845 0 132.054.845Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-34.196.437 -34.196.437 -34.196.437Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -7.241.309 63.719.448 127.693.782 200.582 353.497.183 96.923.227 994.900.392 0 994.900.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)96.923.227 16.693.608 20.691.572 19.346.716DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.228.300 -348.501 -4.925.896 -348.501Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.035.376 -435.625 -6.157.371 -435.625Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler807.076 87.124 1.231.475 87.124Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 807.076 87.124 1.231.475 87.124Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar38.359.918 -6.785.634 -15.713.599 -102.486.811Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)48.337.298 -6.252.053 -20.004.905 -127.126.747Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)48.337.298 -6.252.053 -20.004.905 -127.126.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.977.380 -533.581 4.291.306 24.639.936Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -9.977.380 -533.581 4.291.306 24.639.936DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.131.618 -7.134.135 -20.639.495 -102.835.312TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)132.054.845 9.559.473 52.077 -83.488.596Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları132.054.845 9.559.473 52.077 -83.488.596http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866922BIST