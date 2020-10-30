***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.827.100.485 2.655.628.541 1.132.411.653 1.013.746.089Satışların Maliyeti14-15 -2.048.232.286 -2.041.216.225 -770.046.603 -765.556.331TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)778.868.199 614.412.316 362.365.050 248.189.758Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)778.868.199 614.412.316 362.365.050 248.189.758Genel Yönetim Giderleri15 -88.992.658 -75.133.372 -31.562.887 -27.276.365Pazarlama Giderleri15 -216.493.654 -225.067.925 -74.778.135 -74.489.097Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -1.547.115 -792.318 -298.888 -168.106Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 77.690.140 81.280.791 23.535.099 26.450.229Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -187.385.438 -102.333.985 -72.574.035 -13.495.281Diğer Kazançlar (Kayıplar)15 2.120.259 1.491.009 -1.123.228 -3.576.021ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)364.259.733 293.856.516 205.562.976 155.635.117Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler122.238 12.768 0 420Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-544.912 -68.058 -99.895 -35.493FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)363.837.059 293.801.226 205.463.081 155.600.044Finansman Gelirleri17 169.291.139 22.526.996 96.531.392 -12.391.110Finansman Giderleri17 -238.015.388 -241.451.175 -97.930.013 -84.255.610SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)295.112.810 74.877.047 204.064.460 58.953.324Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17.584.592 -559.436 11.709.714 -1.329.322Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -3.720.816 -745.246 -2.391.171 -577.630Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 21.305.408 185.810 14.100.885 -751.692SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)312.697.402 74.317.611 215.774.174 57.624.002DÖNEM KARI (ZARARI)312.697.402 74.317.611 215.774.174 57.624.002Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları312.697.402 74.317.611 215.774.174 57.624.002Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,97600000 0,23100000 0,67400000 0,17900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,97600000 0,23100000 0,67400000 0,17900000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI701.799.478 498.467.420Dönem Karı (Zararı)312.697.402 74.317.611Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)312.697.402 74.317.611Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler378.025.747 538.307.446Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 168.603.363 145.644.361Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.537.282 -883.165Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 148.515 -847.283Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.388.767 -35.882Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler177.459.914 129.226.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26.254.661 31.220.332Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 3.371.656 4.125.867Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 147.833.597 93.880.613Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler195.361.875 241.840.687Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -18.768.179 -7.154.047Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 201.592.282 239.332.506Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 -8.052.945 -11.423.297Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 20.590.717 21.085.525Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler17.276.313 -12.039.429Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-29.322.864 50.579.773Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -29.322.864 50.579.773Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -17.584.592 559.436Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler422.674 55.290Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler422.674 55.290Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-135.728.218 -16.676.319İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.758.734 -40.840.585Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-107.534.327 -150.572.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-107.534.327 -150.572.364Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler32.345.934 -14.263.178İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)32.345.934 -14.263.178Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler25.258.011 -14.264.528Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5.509.317 -5.002.511Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-58.514.143 151.623.694İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-58.514.143 151.623.694Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)33.371.508 524.613Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.088.255 -6.767.843İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)43.088.255 -6.767.843Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-283.289 -2.118.468İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları663.964.415 571.784.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-655.338 -2.161.842Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-21.180.264 -14.578.094Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.980.445 1.222.782Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)62.651.110 -57.799.898YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-117.635.528 -196.941.781Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri516.180 216.200Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri516.180 216.200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-118.151.708 -197.157.981Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -118.151.708 -197.157.981Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-207.615.977 105.944.008Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-45.959.174 348.325.939Kredilerden Nakit Girişleri4 -41.493.569 348.325.939Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri4 -4.465.605 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.162.263 -4.589.343Ödenen Temettüler1 -34.196.437 0Ödenen Faiz4 -217.899.221 -261.705.743Alınan Faiz17 18.768.179 7.154.047Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)80.832.939 16.759.108YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)376.547.973 407.469.647Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.714.638 -1.303.368NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)390.262.611 406.166.279DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ792.595.257 284.147.243DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.182.857.868 690.313.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.182.857.868 792.595.257Finansal Yatırımlar156.592.000 101.696.721Vadeli Mevduatlar3 156.592.000 101.696.721Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 712.383.465 621.298.796İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 42.734.954 28.776.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar669.648.511 592.522.682Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9.854.887 9.199.672İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 107.373 65.474İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.747.514 9.134.198Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar13.338.454 1.230.322Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 13.338.454 1.230.322Stoklar7 613.474.488 634.680.918Peşin Ödenmiş Giderler31.437.706 28.348.024İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 31.437.706 28.348.024Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 0 343.021Diğer Dönen Varlıklar3.480.162 36.393.838İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.480.162 36.393.838ARA TOPLAM2.723.419.030 2.225.786.569TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.723.419.030 2.225.786.569DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar40.115.812 47.834.008İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 40.115.812 47.834.008Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar573.797 649.576İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 158.876 282.623İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar414.921 366.953Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar1.402.122.840 1.040.401.405Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 1.402.122.840 1.040.401.405Maddi Duran Varlıklar9 1.780.450.990 1.826.642.872Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri59.652.881 62.038.311Binalar499.093.347 504.778.630Tesis, Makine ve Cihazlar991.929.176 1.002.655.807Taşıtlar9.495.130 10.515.075Mobilya ve Demirbaşlar70.469.180 74.176.702Yapılmakta Olan Yatırımlar80.694.488 103.671.039Diğer Maddi Duran Varlıklar69.116.788 68.807.308Kullanım Hakkı Varlıkları10 17.357.014 14.697.167Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 88.593.378 80.616.690Diğer Haklar5.850.072 10.709.546Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri62.783.054 47.045.671Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.960.252 22.861.473Peşin Ödenmiş Giderler28.169.937 36.430.810İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 28.169.937 36.430.810Ertelenmiş Vergi Varlığı18 19.476.173 6.631.015Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.376.859.941 3.053.903.543TOPLAM VARLIKLAR6.100.278.971 5.279.690.112KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar283.367.060 288.803.357İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar283.367.060 288.803.357Banka Kredileri4 272.837.738 272.591.359Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 642.698 1.859.769Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 9.886.624 14.352.229Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.159.985.478 951.900.414İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.159.985.478 951.900.414Banka Kredileri4 1.152.199.315 945.970.540Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 7.786.163 5.929.874Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 985.599.594 1.010.752.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 402.569.248 465.912.150İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar583.030.346 544.840.662Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar61.225.421 27.853.913Diğer Borçlar56.943.180 13.507.248İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 1.088.486 1.315.811İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar55.854.694 12.191.437Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.640.983 10.392.250Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri8 3.640.983 10.392.250Türev Araçlar0 1.063.961Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 0 1.063.961Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.795.228 4.686.922İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 11.795.228 4.686.922Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 397.350 0Kısa Vadeli Karşılıklar182.724.570 42.019.098Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20.249.508 28.075.958Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 162.475.062 13.943.140Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler39.815 294İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler39.815 294ARA TOPLAM2.745.718.679 2.350.980.269TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.745.718.679 2.350.980.269UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.998.871.187 1.936.566.966İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.998.871.187 1.936.566.966Banka Kredileri4 1.988.087.926 1.927.316.061Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 10.783.261 9.250.905Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 0 12.412.854İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 0 12.412.854Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)806.723 380.765İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 806.723 380.765Uzun Vadeli Karşılıklar102.777.227 82.307.274Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar102.777.227 82.307.274Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.102.455.137 2.031.667.859TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.848.173.816 4.382.648.128ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.252.105.155 897.041.984Ödenmiş Sermaye305.116.875 305.116.875Sermaye Düzeltme Farkları54.985.701 54.985.701Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.903 4.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.732.857 -4.013.009Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.732.857 -4.013.009Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.732.857 -4.013.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)108.641.584 25.359.530Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)108.641.584 25.359.530Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)108.641.584 25.359.530Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler127.693.782 124.224.838Yasal Yedekler127.693.782 124.224.838Diğer Yedekler200.582 200.582Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları353.497.183 277.149.271Net Dönem Karı veya Zararı312.697.402 114.013.293TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.252.105.155 897.041.984TOPLAM KAYNAKLAR6.100.278.971 5.279.690.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 184.732.497 95.741.377 920.943.253 0 920.943.253Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-976.756 -976.756 -976.756Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 183.755.741 95.741.377 919.966.497 0 919.966.497Transferler2.347.847 93.393.530 -95.741.377 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.373.662 -100.913.893 82.789 74.317.611 -25.139.831 0 -25.139.831Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 6.089.645 52.770.657 124.224.838 167.165 277.149.271 74.317.611 894.826.666 0 894.826.666Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984Transferler3.468.944 110.544.349 -114.013.293 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.719.848 83.282.054 312.697.402 389.259.608 0 389.259.608Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-34.196.437 -34.196.437 -34.196.437Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -10.732.857 108.641.584 127.693.782 200.582 353.497.183 312.697.402 1.252.105.155 0 1.252.105.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)312.697.402 74.317.611 215.774.174 57.624.002DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.719.848 1.373.662 -3.491.548 1.722.163Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.399.811 1.717.078 -4.364.435 2.152.703Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.679.963 -343.416 872.887 -430.540Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 1.679.963 -343.416 872.887 -430.540Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar83.282.054 -100.913.893 44.922.136 -94.128.259Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)93.422.267 -124.954.047 45.084.969 -118.701.994Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)93.422.267 -124.954.047 45.084.969 -118.701.994Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.140.213 24.040.154 -162.833 24.573.735Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -10.140.213 24.040.154 -162.833 24.573.735DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.562.206 -99.540.231 41.430.588 -92.406.096TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)389.259.608 -25.222.620 257.204.762 -34.782.094Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları389.259.608 -25.222.620 257.204.762 -34.782.094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885057BIST