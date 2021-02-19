***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 4.236.875.447 3.654.321.859Satışların Maliyeti18-19 -2.960.444.581 -2.729.681.612TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.276.430.866 924.640.247Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)1.276.430.866 924.640.247Genel Yönetim Giderleri19 -132.151.626 -114.729.823Pazarlama Giderleri19 -421.030.974 -392.449.959Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -1.796.775 -1.371.339Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 118.856.653 127.084.671Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -220.460.223 -161.017.886Diğer Kazançlar (Kayıplar)19 12.611.617 635.347ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)632.459.538 382.791.258Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 125.156 131.580Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -2.129.813 -2.073.153FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)630.454.881 380.849.685Finansman Gelirleri22 152.355.845 49.445.184Finansman Giderleri22 -307.526.688 -313.883.516SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)475.284.038 116.411.353Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri64.665.751 -2.398.060Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -5.016.879 -421.891Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 69.682.630 -1.976.169SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)539.949.789 114.013.293DÖNEM KARI (ZARARI)539.949.789 114.013.293Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları539.949.789 114.013.293Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 1,69200000 0,35500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 1,69200000 0,35500000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI985.091.317 900.315.943Dönem Karı (Zararı)539.949.789 114.013.293Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)539.949.789 114.013.293Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler264.149.824 591.233.222Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 223.271.062 189.493.236Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.010.846 3.929.311Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -5.669.249 557.426Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 5.106.686 2.124.507Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 1.573.409 1.247.378Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler58.053.318 44.641.107Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 38.739.036 39.140.063Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.768.853 5.212.117Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 15.545.429 288.927Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler248.236.677 308.286.524Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20-22 -40.586.808 -25.760.087Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20-22 279.622.239 328.544.429Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 -11.224.149 -10.138.818Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 20.425.395 15.641.000Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-25.002.298 18.731.764Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-58.575.459 57.768.014Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -58.575.459 57.768.014Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -64.665.751 2.398.060Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler431.248 694.196Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 431.248 694.196Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-118.609.819 -34.708.990İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler160.284.136 286.854.518Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-116.562.632 72.368.793İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-116.562.632 72.368.793Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.327.708 -7.719.411İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11.327.708 -7.719.411Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler22.343.640 -45.418.966Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)569.660 -5.192.784Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler214.074.904 257.860.253İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)214.074.904 257.860.253Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.370.948 5.324.170Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.874.333 343.134İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.874.333 343.134Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13.285.575 9.289.329İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları964.383.749 992.101.033Ödenen Faiz-15.595.547 -17.384.638Alınan Faiz13.433.856 15.088.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -757.950 -2.695.797Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler6-13-15 -17.196.260 -18.320.897Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.974.888 524.108Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)44.798.357 -68.996.027YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-241.338.094 -266.177.925Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri744.793 1.587.057Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri744.793 1.587.057Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-242.082.887 -267.764.982Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-12 -242.082.887 -267.764.982Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-201.353.909 -128.692.646Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.828.414.280 622.935.416Kredilerden Nakit Girişleri1.820.399.000 620.000.000Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri4 8.015.280 2.935.416Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.747.293.695 -374.010.486Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.747.293.695 -374.010.486Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.722.355 -6.679.191Ödenen Temettüler-34.196.437 0Ödenen Faiz4 -268.883.409 -313.076.688Alınan Faiz23.579.054 9.009.828Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.748.653 -66.871.525YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)542.399.314 505.445.372Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.442.119 1.340.544NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)540.957.195 506.785.916DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ790.860.852 284.074.936DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.331.818.047 790.860.852Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.335.061.833 792.595.257Finansal Yatırımlar201.900.603 101.696.721Vadeli Mevduatlar3 201.900.603 101.696.721Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 727.119.270 621.298.796İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 72.643.826 28.776.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar654.475.444 592.522.682Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar13.225.186 9.199.672İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 807.283 65.474İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.417.903 9.134.198Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar799.242