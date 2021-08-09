***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.972.239.948 1.733.921.949 1.499.709.183 732.796.254Satışların Maliyeti14-15 -2.028.146.589 -1.278.185.683 -1.051.704.744 -558.318.602TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)944.093.359 455.736.266 448.004.439 174.477.652Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)944.093.359 455.736.266 448.004.439 174.477.652Genel Yönetim Giderleri15 -79.377.515 -57.429.771 -35.365.161 -25.954.960Pazarlama Giderleri15 -242.509.237 -180.948.637 -130.546.978 -87.854.295Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -1.051.157 -1.248.227 -708.508 -569.308Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 77.423.463 58.885.618 40.342.063 30.486.826Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -180.670.050 -119.541.981 -74.689.708 -51.316.373Diğer Kazançlar (Kayıplar)15 -9.718.000 3.243.487 -5.139.859 17.263.340ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)508.190.863 158.696.755 241.896.288 56.532.882Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler726.429 122.238 702.779 110.836Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-11.412 -445.017 -6.256 -439.711FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)508.905.880 158.373.976 242.592.811 56.204.007Finansman Gelirleri17 150.809.533 72.759.747 36.687.991 29.384.638Finansman Giderleri17 -183.517.519 -140.085.374 -81.818.527 -68.960.010SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)476.197.894 91.048.349 197.462.275 16.628.635Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23.482.811 5.874.878 20.403.662 4.062.936Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -6.800.633 -1.329.645 -3.733.046 -205.133Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 30.283.444 7.204.523 24.136.708 4.268.069SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)499.680.705 96.923.227 217.865.937 20.691.571DÖNEM KARI (ZARARI)499.680.705 96.923.227 217.865.937 20.691.571Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları499.680.705 96.923.227 217.865.937 20.691.571Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 1,56000000 0,30300000 0,58300000 0,07100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 1,56000000 0,30300000 0,58300000 0,07100000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI516.975.320 277.037.568Dönem Karı (Zararı)499.680.705 96.923.227Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)499.680.705 96.923.227Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler294.624.125 323.428.415Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 115.240.100 109.957.770Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.768.076 2.755.442Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 10.401.562 -697.401Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.366.514 3.452.843Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler197.168.634 146.202.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler37.365.707 22.607.723Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 386.670 2.688.326Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 159.416.257 120.906.809Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler118.440.545 139.583.683Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16-17 -22.302.973 -15.023.515Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16-17 130.219.551 146.248.297Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 -18.064.581 -8.587.419Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 28.588.548 16.946.320Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler50.250.794 2.413.127Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-48.547.605 -11.261.528Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -48.547.605 -11.261.528Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -23.482.811 -5.874.878Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-715.017 322.779Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-715.017 322.779Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-125.498.591 -60.670.838İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-310.505.746 -121.325.065Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-396.224.015 -67.859.303İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-396.224.015 -67.859.303Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.066.614 32.688.247İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.066.614 32.688.247Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-256.251.782 19.402.954Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-43.679.205 -74.991Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler377.867.732 -183.393.207İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)377.867.732 -183.393.207Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.280.665 49.178.551Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.509.647 24.207.706İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.509.647 24.207.706Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.943.892 4.524.978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları483.799.084 299.026.577Ödenen Faiz-3.152.227 -6.948.280Alınan Faiz3.470.041 4.730.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-172.264 -609.464Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-30.874.620 -20.648.851Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.639.473 -1.275.396Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)68.544.779 2.762.596YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-147.371.732 -71.024.602Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri884.837 516.178Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri884.837 516.178Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-148.256.569 -71.540.780Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -148.256.569 -71.540.780Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI260.073.557 47.313.279Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri356.952.135 1.082.228.747Kredilerden Nakit Girişleri4 359.803.599 1.084.725.000Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri4 -2.851.464 -2.496.253Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.578.267 -922.399.806Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.578.267 -922.399.806Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -6.104.026 -6.162.012Ödenen Temettüler1 -269.993.520 -34.196.437Ödenen Faiz4 -122.395.300 -139.854.903Alınan Faiz17 21.383.606 5.701.716Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)327.808.929 61.995.974YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)629.677.145 253.326.245Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-361.881 1.010.424NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)629.315.264 254.336.669DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.331.818.047 790.860.852DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.961.133.311 1.045.197.521Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.961.826.422 1.335.061.833Finansal Yatırımlar3 0 201.900.603Vadeli Mevduatlar0 201.900.603Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 1.087.738.750 727.119.270İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 121.056.963 72.643.826İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar966.681.787 654.475.444Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar19.820.524 13.225.186İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 477.357 807.283İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.343.167 12.417.903Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar5 0 799.242Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 799.242Stoklar7 864.371.639 617.649.856Peşin Ödenmiş Giderler8 63.497.156 29.002.875İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler63.497.156 29.002.875Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar9.412.985 21.103.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9.412.985 21.103.215ARA TOPLAM4.006.667.476 2.945.862.080TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.006.667.476 2.945.862.080DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 29.296.113 35.844.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar29.296.113 35.844.978Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar580.899 555.185İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 180.396 156.784İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar400.503 398.401Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar5 1.253.995.351 1.030.543.527Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar1.253.995.351 1.030.543.527Maddi Duran Varlıklar9 1.866.072.551 1.829.629.539Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri57.300.226 58.854.422Binalar506.729.971 501.636.169Tesis, Makine ve Cihazlar987.817.258 987.847.847Taşıtlar14.949.842 16.001.781Mobilya ve Demirbaşlar83.247.551 78.263.932Yapılmakta Olan Yatırımlar136.641.445 108.592.394Diğer Maddi Duran Varlıklar79.386.258 78.432.994Kullanım Hakkı Varlıkları10 15.504.846 16.144.338Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 105.551.588 107.311.232Diğer Haklar3.176.513 4.720.740Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri76.723.802 73.854.854Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.651.273 28.735.638Peşin Ödenmiş Giderler8 36.398.955 27.187.779İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler36.398.955 27.187.779Ertelenmiş Vergi Varlığı18 91.872.265 67.418.660Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.399.272.568 3.114.635.238TOPLAM VARLIKLAR7.405.940.044 6.060.497.318KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 628.385.611 295.967.942İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar628.385.611 295.967.942Banka Kredileri608.869.566 272.856.547Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 743.886Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19.516.045 22.367.509Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 979.314.036 664.381.904İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları979.314.036 664.381.904Banka Kredileri970.509.809 656.415.084Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.804.227 7.966.820Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 1.558.437.196 1.199.835.053İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 713.216.677 452.118.821İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar845.220.519 747.716.232Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar35.505.526 33.224.861Diğer Borçlar20.455.640 22.997.323İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 1.090.343 1.478.680İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar19.365.297 21.518.643Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7.391.772 8.264.135Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7.391.772 8.264.135Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 23.632.484 19.674.654İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.632.484 19.674.654Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 2.987.236 698.970Kısa Vadeli Karşılıklar211.516.413 58.524.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31.455.211 27.150.145Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 180.061.202 31.374.040Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler57.532 26.815İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler57.532 26.815ARA TOPLAM3.467.683.446 2.303.595.842TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.467.683.446 2.303.595.842UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 2.109.304.744 2.205.187.152İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.109.304.744 2.205.187.152Banka Kredileri2.101.192.940 2.195.585.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.111.804 9.601.711Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 665.148 806.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)665.148 806.723Uzun Vadeli Karşılıklar127.214.452 112.520.630Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar127.214.452 112.520.630Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.237.184.344 2.318.514.505TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.704.867.790 4.622.110.347ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.701.072.254 1.438.386.971Ödenmiş Sermaye305.116.875 305.116.875Sermaye Düzeltme Farkları54.985.701 54.985.701Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.903 4.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.682.534 -15.275.440Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.682.534 -15.275.440Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.682.534 -15.275.440Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)107.209.053 72.213.596Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)107.209.053 72.213.596Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)107.209.053 72.213.596Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler172.029.650 127.693.782Yasal Yedekler172.029.650 127.693.782Diğer Yedekler466.839 200.582Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları579.261.062 353.497.183Net Dönem Karı veya Zararı499.680.705 539.949.789TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.701.072.254 1.438.386.971TOPLAM KAYNAKLAR7.405.940.044 6.060.497.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 0 0 0 0 0 4.903 0 0 0 0 0 0 -4.013.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.359.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.224.838 0 200.582 0 277.149.271 114.013.293 0 897.041.984 0 897.041.984Transferler3.468.944 110.544.349 -114.013.293 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.228.300 38.359.918 96.923.227 132.054.845 0 132.054.845Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-34.196.437 -34.196.437 -34.196.437Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -7.241.309 63.719.448 127.693.782 200.582 353.497.183 96.923.227 994.900.392 0 994.900.392Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 0 1.438.386.971Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 0 1.438.386.971Transferler44.335.868 -143.478 495.757.399 -539.949.789 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.407.094 34.995.457 499.680.705 532.269.068 0 532.269.068Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-269.993.520 -269.993.520 -269.993.520Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)409.735 409.735 409.735Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -17.682.534 107.209.053 172.029.650 466.839 579.261.062 499.680.705 1.701.072.254 0 1.701.072.254Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)499.680.705 96.923.227 217.865.937 20.691.571DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.407.094 -3.228.300 -7.034.271 -4.925.896Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.008.867 -4.035.376 -8.792.838 -6.157.371Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler601.773 807.076 1.758.567 1.231.475Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 601.773 807.076 1.758.567 1.231.475Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar34.995.457 38.359.918 -17.783.076 -15.713.599Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)41.427.069 48.337.298 -21.193.144 -20.004.905Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)41.427.069 48.337.298 -21.193.144 -20.004.905Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.431.612 -9.977.380 3.410.068 4.291.306Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -6.431.612 -9.977.380 3.410.068 4.291.306DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.588.363 35.131.618 -24.817.347 -20.639.495TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)532.269.068 132.054.845 193.048.590 52.076Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları532.269.068 132.054.845 193.048.590 52.076http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956273BIST