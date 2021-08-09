***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 18:41
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 2.972.239.948 1.733.921.949 1.499.709.183 732.796.254
Satışların Maliyeti
14-15 -2.028.146.589 -1.278.185.683 -1.051.704.744 -558.318.602
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
944.093.359 455.736.266 448.004.439 174.477.652
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
944.093.359 455.736.266 448.004.439 174.477.652
Genel Yönetim Giderleri
15 -79.377.515 -57.429.771 -35.365.161 -25.954.960
Pazarlama Giderleri
15 -242.509.237 -180.948.637 -130.546.978 -87.854.295
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -1.051.157 -1.248.227 -708.508 -569.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 77.423.463 58.885.618 40.342.063 30.486.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -180.670.050 -119.541.981 -74.689.708 -51.316.373
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -9.718.000 3.243.487 -5.139.859 17.263.340
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
508.190.863 158.696.755 241.896.288 56.532.882
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
726.429 122.238 702.779 110.836
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-11.412 -445.017 -6.256 -439.711
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
508.905.880 158.373.976 242.592.811 56.204.007
Finansman Gelirleri
17 150.809.533 72.759.747 36.687.991 29.384.638
Finansman Giderleri
17 -183.517.519 -140.085.374 -81.818.527 -68.960.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
476.197.894 91.048.349 197.462.275 16.628.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23.482.811 5.874.878 20.403.662 4.062.936
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -6.800.633 -1.329.645 -3.733.046 -205.133
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 30.283.444 7.204.523 24.136.708 4.268.069
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
499.680.705 96.923.227 217.865.937 20.691.571
DÖNEM KARI (ZARARI)
499.680.705 96.923.227 217.865.937 20.691.571
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
499.680.705 96.923.227 217.865.937 20.691.571
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 1,56000000 0,30300000 0,58300000 0,07100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 1,56000000 0,30300000 0,58300000 0,07100000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
516.975.320 277.037.568
Dönem Karı (Zararı)
499.680.705 96.923.227
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
499.680.705 96.923.227
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
294.624.125 323.428.415
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 115.240.100 109.957.770
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.768.076 2.755.442
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 10.401.562 -697.401
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.366.514 3.452.843
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
197.168.634 146.202.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.365.707 22.607.723
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 386.670 2.688.326
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 159.416.257 120.906.809
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
118.440.545 139.583.683
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16-17 -22.302.973 -15.023.515
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16-17 130.219.551 146.248.297
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -18.064.581 -8.587.419
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 28.588.548 16.946.320
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
50.250.794 2.413.127
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-48.547.605 -11.261.528
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -48.547.605 -11.261.528
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -23.482.811 -5.874.878
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-715.017 322.779
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-715.017 322.779
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-125.498.591 -60.670.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-310.505.746 -121.325.065
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-396.224.015 -67.859.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-396.224.015 -67.859.303
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.066.614 32.688.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.066.614 32.688.247
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-256.251.782 19.402.954
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-43.679.205 -74.991
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
377.867.732 -183.393.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
377.867.732 -183.393.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.280.665 49.178.551
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.509.647 24.207.706
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.509.647 24.207.706
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.943.892 4.524.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
483.799.084 299.026.577
Ödenen Faiz
-3.152.227 -6.948.280
Alınan Faiz
3.470.041 4.730.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-172.264 -609.464
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-30.874.620 -20.648.851
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.639.473 -1.275.396
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
68.544.779 2.762.596
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-147.371.732 -71.024.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
884.837 516.178
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
884.837 516.178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-148.256.569 -71.540.780
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -148.256.569 -71.540.780
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
260.073.557 47.313.279
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
356.952.135 1.082.228.747
Kredilerden Nakit Girişleri
4 359.803.599 1.084.725.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
4 -2.851.464 -2.496.253
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.578.267 -922.399.806
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.578.267 -922.399.806
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -6.104.026 -6.162.012
Ödenen Temettüler
1 -269.993.520 -34.196.437
Ödenen Faiz
4 -122.395.300 -139.854.903
Alınan Faiz
17 21.383.606 5.701.716
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
327.808.929 61.995.974
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
629.677.145 253.326.245
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-361.881 1.010.424
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
629.315.264 254.336.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.331.818.047 790.860.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.961.133.311 1.045.197.521
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.961.826.422 1.335.061.833
Finansal Yatırımlar
3 0 201.900.603
Vadeli Mevduatlar
0 201.900.603
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 1.087.738.750 727.119.270
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 121.056.963 72.643.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
966.681.787 654.475.444
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
19.820.524 13.225.186
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 477.357 807.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.343.167 12.417.903
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
5 0 799.242
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 799.242
Stoklar
7 864.371.639 617.649.856
Peşin Ödenmiş Giderler
8 63.497.156 29.002.875
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
63.497.156 29.002.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
9.412.985 21.103.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.412.985 21.103.215
ARA TOPLAM
4.006.667.476 2.945.862.080
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.006.667.476 2.945.862.080
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 29.296.113 35.844.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
29.296.113 35.844.978
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
580.899 555.185
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 180.396 156.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
400.503 398.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
5 1.253.995.351 1.030.543.527
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.253.995.351 1.030.543.527
Maddi Duran Varlıklar
9 1.866.072.551 1.829.629.539
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
57.300.226 58.854.422
Binalar
506.729.971 501.636.169
Tesis, Makine ve Cihazlar
987.817.258 987.847.847
Taşıtlar
14.949.842 16.001.781
Mobilya ve Demirbaşlar
83.247.551 78.263.932
Yapılmakta Olan Yatırımlar
136.641.445 108.592.394
Diğer Maddi Duran Varlıklar
79.386.258 78.432.994
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 15.504.846 16.144.338
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 105.551.588 107.311.232
Diğer Haklar
3.176.513 4.720.740
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
76.723.802 73.854.854
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.651.273 28.735.638
Peşin Ödenmiş Giderler
8 36.398.955 27.187.779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
36.398.955 27.187.779
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 91.872.265 67.418.660
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.399.272.568 3.114.635.238
TOPLAM VARLIKLAR
7.405.940.044 6.060.497.318
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 628.385.611 295.967.942
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
628.385.611 295.967.942
Banka Kredileri
608.869.566 272.856.547
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 743.886
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.516.045 22.367.509
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 979.314.036 664.381.904
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
979.314.036 664.381.904
Banka Kredileri
970.509.809 656.415.084
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.804.227 7.966.820
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 1.558.437.196 1.199.835.053
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 713.216.677 452.118.821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
845.220.519 747.716.232
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
35.505.526 33.224.861
Diğer Borçlar
20.455.640 22.997.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 1.090.343 1.478.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.365.297 21.518.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7.391.772 8.264.135
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7.391.772 8.264.135
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 23.632.484 19.674.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.632.484 19.674.654
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.987.236 698.970
Kısa Vadeli Karşılıklar
211.516.413 58.524.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31.455.211 27.150.145
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 180.061.202 31.374.040
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
57.532 26.815
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
57.532 26.815
ARA TOPLAM
3.467.683.446 2.303.595.842
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.467.683.446 2.303.595.842
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.109.304.744 2.205.187.152
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.109.304.744 2.205.187.152
Banka Kredileri
2.101.192.940 2.195.585.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.111.804 9.601.711
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 665.148 806.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
665.148 806.723
Uzun Vadeli Karşılıklar
127.214.452 112.520.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
127.214.452 112.520.630
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.237.184.344 2.318.514.505
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.704.867.790 4.622.110.347
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.701.072.254 1.438.386.971
Ödenmiş Sermaye
305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.682.534 -15.275.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.682.534 -15.275.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.682.534 -15.275.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
107.209.053 72.213.596
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
107.209.053 72.213.596
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
107.209.053 72.213.596
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
172.029.650 127.693.782
Yasal Yedekler
172.029.650 127.693.782
Diğer Yedekler
466.839 200.582
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
579.261.062 353.497.183
Net Dönem Karı veya Zararı
499.680.705 539.949.789
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.701.072.254 1.438.386.971
TOPLAM KAYNAKLAR
7.405.940.044 6.060.497.318
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 0 0 0 0 0 4.903 0 0 0 0 0 0 -4.013.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.359.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.224.838 0 200.582 0 277.149.271 114.013.293 0 897.041.984 0 897.041.984
Transferler
3.468.944 110.544.349 -114.013.293 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.228.300 38.359.918 96.923.227 132.054.845 0 132.054.845
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-34.196.437 -34.196.437 -34.196.437
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -7.241.309 63.719.448 127.693.782 200.582 353.497.183 96.923.227 994.900.392 0 994.900.392
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 0 1.438.386.971
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 0 1.438.386.971
Transferler
44.335.868 -143.478 495.757.399 -539.949.789 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.407.094 34.995.457 499.680.705 532.269.068 0 532.269.068
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-269.993.520 -269.993.520 -269.993.520
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
409.735 409.735 409.735
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -17.682.534 107.209.053 172.029.650 466.839 579.261.062 499.680.705 1.701.072.254 0 1.701.072.254
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
499.680.705 96.923.227 217.865.937 20.691.571
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.407.094 -3.228.300 -7.034.271 -4.925.896
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.008.867 -4.035.376 -8.792.838 -6.157.371
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
601.773 807.076 1.758.567 1.231.475
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 601.773 807.076 1.758.567 1.231.475
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
34.995.457 38.359.918 -17.783.076 -15.713.599
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41.427.069 48.337.298 -21.193.144 -20.004.905
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
41.427.069 48.337.298 -21.193.144 -20.004.905
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.431.612 -9.977.380 3.410.068 4.291.306
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -6.431.612 -9.977.380 3.410.068 4.291.306
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.588.363 35.131.618 -24.817.347 -20.639.495
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
532.269.068 132.054.845 193.048.590 52.076
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
532.269.068 132.054.845 193.048.590 52.076
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956273
BIST