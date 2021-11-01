***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 4.504.462.155 2.893.937.771 1.532.222.207 1.160.015.822Satışların Maliyeti14-15 -3.120.969.931 -2.048.232.286 -1.092.823.342 -770.046.603TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.383.492.224 845.705.485 439.398.865 389.969.219Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)1.383.492.224 845.705.485 439.398.865 389.969.219Genel Yönetim Giderleri15 -123.483.421 -88.992.658 -44.105.906 -31.562.887Pazarlama Giderleri15 -373.870.473 -283.330.940 -131.361.236 -102.382.303Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -1.525.630 -1.547.115 -474.473 -298.888Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 127.261.916 83.622.796 49.838.453 24.737.178Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -255.079.262 -193.318.094 -74.409.212 -73.776.113Diğer Kazançlar (Kayıplar)15 -6.245.490 2.120.259 3.472.510 -1.123.228ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)750.549.864 364.259.733 242.359.001 205.562.978Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler728.477 122.238 2.049 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-36.314 -544.913 -24.902 -99.896FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)751.242.027 363.837.058 242.336.148 162.560.594 169.291.139 11.751.061 96.531.392Finansman Giderleri17 -270.770.576 -238.015.387 -87.253.057 -97.930.012SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)643.032.045 295.112.810 166.834.152 204.064.462Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26.908.371 17.584.592 3.425.560 11.709.714Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -8.676.119 -3.720.816 -1.875.486 -2.391.171Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 35.584.490 21.305.408 5.301.046 14.100.885SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)669.940.416 312.697.402 170.259.712 215.774.176DÖNEM KARI (ZARARI)669.940.416 312.697.402 170.259.712 215.774.176Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları669.940.416 312.697.402 170.259.712 215.774.176Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 2,09000000 0,97600000 0,53100000 0,67400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 2,09000000 0,97600000 0,53100000 0,67400000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI853.488.842 701.799.478Dönem Karı (Zararı)669.940.416 312.697.402Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)669.940.416 312.697.402Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler462.284.219 383.396.264Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 174.809.703 168.603.363Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.010.653 1.537.282Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 6.884.304 148.515Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.126.349 1.388.767Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler229.821.047 177.459.914Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler40.156.419 26.254.661Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 784.874 3.371.656Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 188.879.754 147.833.597Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler203.273.283 200.732.392Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16-17 -28.278.432 -24.700.835Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16-17 211.617.751 212.895.455Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 -20.981.392 -8.052.945Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 40.915.356 20.590.717Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler61.777.472 17.276.313Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-55.840.535 -29.322.864Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -55.840.535 -29.322.864Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -26.908.371 -17.584.592Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-692.163 422.674Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-692.163 422.674Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-131.966.870 -135.728.218İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-321.507.067 -26.758.734Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-388.604.417 -107.534.327İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-388.604.417 -107.534.327Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.920.561 32.345.934İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12.920.561 32.345.934Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-322.357.487 25.258.011Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-45.181.738 5.509.317Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler396.807.485 -58.514.143İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)396.807.485 -58.514.143Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11.066.677 33.371.508Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.579.413 43.088.255İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.579.413 43.088.255Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11.262.439 -283.289İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları810.717.568 669.334.932Ödenen Faiz-5.774.100 -11.303.173Alınan Faiz5.711.462 5.932.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.776.220 -655.338Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-30.035.328 -21.180.264Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.137.025 -2.980.445Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)83.782.485 62.651.110YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-246.281.621 -117.635.528Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri886.885 516.180Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri886.885 516.180Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-247.168.506 -118.151.708Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -247.168.506 -118.151.708Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI314.302.079 -209.443.931Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Kaynaklanan Nakit Girişleri728.966.387 1.341.059.395Kredilerden Nakit Girişleri4 730.303.599 1.345.525.000Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri4 -1.337.212 -4.465.605Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-298.803.053 -1.387.018.569Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-298.803.053 -1.387.018.569Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -8.916.059 -9.162.263Ödenen Temettüler1 -269.993.520 -34.196.437Ödenen Faiz4 -196.310.359 -217.899.221Alınan Faiz17 25.025.326 16.940.225Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)334.333.357 80.832.939YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)921.509.300 374.720.019Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi17.409 13.714.638NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)921.526.709 388.434.657DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.331.818.047 790.860.852DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.253.344.756 1.179.295.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.254.130.185 1.335.061.833Finansal Yatırımlar3 0 201.900.603Vadeli Mevduatlar0 201.900.603Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 1.077.099.699 727.119.270İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 111.299.219 72.643.826İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar965.800.480 654.475.444Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar20.555.701 13.225.186İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 445.352 807.283İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.110.349 12.417.903Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar5 0 799.242Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 799.242Stoklar7 931.697.945 617.649.856Peşin Ödenmiş Giderler8 75.819.883 29.002.875İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler75.819.883 29.002.875Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar826.058 21.103.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar826.058 21.103.215ARA TOPLAM4.360.129.471 2.945.862.080TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.360.129.471 2.945.862.080DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 24.273.478 35.844.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar24.273.478 35.844.978Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar580.020 555.185İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 179.508 156.784İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar400.512 398.401Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar5 1.207.324.270 1.030.543.527Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar1.207.324.270 1.030.543.527Maddi Duran Varlıklar9 1.903.641.598 1.829.629.539Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri56.501.231 58.854.422Binalar506.536.789 501.636.169Tesis, Makine ve Cihazlar983.795.117 987.847.847Taşıtlar15.299.332 16.001.781Mobilya ve Demirbaşlar82.237.051 78.263.932Yapılmakta Olan Yatırımlar178.172.490 108.592.394Diğer Maddi Duran Varlıklar81.099.588 78.432.994Kullanım Hakkı Varlıkları10 13.615.099 16.144.338Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 108.767.957 107.311.232Diğer Haklar2.554.585 4.720.740Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri82.551.085 73.854.854Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.662.287 28.735.638Peşin Ödenmiş Giderler8 25.578.761 27.187.779İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.578.761 27.187.779Ertelenmiş Vergi Varlığı18 97.529.021 67.418.660Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.381.310.204 3.114.635.238TOPLAM VARLIKLAR7.741.439.675 6.060.497.318KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 840.366.584 295.967.942İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar840.366.584 295.967.942Banka Kredileri819.336.287 272.856.547Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 743.886Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar21.030.297 22.367.509Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 1.175.975.087 664.381.904İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.175.975.087 664.381.904Banka Kredileri1.167.538.294 656.415.084Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.436.793 7.966.820Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 1.579.815.323 1.199.835.053İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 676.347.664 452.118.821İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar903.467.659 747.716.232Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar44.291.538 33.224.861Diğer Borçlar25.570.068 22.997.323İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 1.112.037 1.478.680İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24.458.031 21.518.643Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7.533.460 8.264.135Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7.533.460 8.264.135Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 32.474.491 19.674.654İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)32.474.491 19.674.654Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 1.436.651 698.970Kısa Vadeli Karşılıklar237.661.165 58.524.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar26.226.900 27.150.145Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 211.434.265 31.374.040Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler73.525 26.815İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler73.525 26.815ARA TOPLAM3.945.197.892 2.303.595.842TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.945.197.892 2.303.595.842UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.791.554.421 2.205.187.152İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.791.554.421 2.205.187.152Banka Kredileri1.784.929.217 2.195.585.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.625.204 9.601.711Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 0 806.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 806.723Uzun Vadeli Karşılıklar129.194.741 112.520.630Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar129.194.741 112.520.630Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.920.749.162 2.318.514.505TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.865.947.054 4.622.110.347ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.875.492.621 1.438.386.971Ödenmiş Sermaye305.116.875 305.116.875Sermaye Düzeltme Farkları54.985.701 54.985.701Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.903 4.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-15.528.367 -15.275.440Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.528.367 -15.275.440Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.528.367 -15.275.440Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)109.159.393 72.213.596Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)109.159.393 72.213.596Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)109.159.393 72.213.596Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler172.029.650 127.693.782Yasal Yedekler172.029.650 127.693.782Diğer Yedekler522.988 200.582Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları579.261.062 353.497.183Net Dönem Karı veya Zararı669.940.416 539.949.789TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.875.492.621 1.438.386.971TOPLAM KAYNAKLAR7.741.439.675 6.060.497.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 0 0 0 0 0 4.903 0 0 0 0 0 0 -4.013.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.359.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.224.838 0 200.582 0 277.149.271 114.013.293 0 897.041.984 0 897.041.984Transferler3.468.944 110.544.349 -114.013.293 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.719.848 83.282.054 312.697.402 389.259.608 0 389.259.608Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-34.196.437 -34.196.437 -34.196.437Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -10.732.857 108.641.584 127.693.782 200.582 353.497.183 312.697.402 1.252.105.155 0 1.252.105.155Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 0 1.438.386.971Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler