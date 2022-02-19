***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 6.634.262.406 4.236.875.447Satışların Maliyeti18-19 -4.618.321.892 -2.960.444.581TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.015.940.514 1.276.430.866Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)2.015.940.514 1.276.430.866Genel Yönetim Giderleri19 -180.606.624 -132.151.626Pazarlama Giderleri19 -587.053.993 -421.030.974Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -1.555.118 -1.796.775Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 188.157.837 118.856.653Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -787.829.584 -220.460.223Diğer Kazançlar (Kayıplar)19 -3.672.660 12.611.617ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)643.380.372 632.459.538Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 3.721.631 125.156Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -4.541.766 -2.129.813FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)642.560.237 630.454.881Finansman Gelirleri22 788.520.456 152.355.845Finansman Giderleri22 -545.617.575 -307.526.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)885.463.118 475.284.038Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri119.112.228 64.665.751Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -11.025.232 -5.016.879Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 130.137.460 69.682.630SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.004.575.346 539.949.789DÖNEM KARI (ZARARI)1.004.575.346 539.949.789Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.004.575.346 539.949.789Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 3,14700000 1,69200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 3,14700000 1,69200000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.770.897.224 985.091.317Dönem Karı (Zararı)1.004.575.346 539.949.789Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.004.575.346 539.949.789Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-68.207.644 264.149.824Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 236.667.998 223.271.062Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.484.423 1.010.846Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -4.095.274 -5.669.249Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 3.431.637 5.106.686Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -2.820.786 1.573.409Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler91.936.971 58.053.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 63.545.167 38.739.036Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.122.438 3.768.853Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 26.269.366 15.545.429Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler274.230.633 248.236.677Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20-22 -41.128.518 -40.586.808Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20-22 305.543.934 279.622.239Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 -27.757.181 -11.224.149Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 37.572.398 20.425.395Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler220.553.352 -25.002.298Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-96.126.851 -58.575.459Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -96.126.851 -58.575.459Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -119.112.228 -64.665.751Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler3.640.921 431.248Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 3.640.921 431.248Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-676.514.017 -118.609.819İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler807.898.671 160.284.136Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-331.624.835 -116.562.632İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-331.624.835 -116.562.632Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.702.352 11.327.708İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.702.352 11.327.708Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-384.728.235 22.343.640Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-56.101.402 569.660Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.580.048.636 214.074.904İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.580.048.636 214.074.904Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.764.858 5.370.948Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.491.132 9.874.333İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.491.132 9.874.333Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11.750.869 13.285.575İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.744.266.373 964.383.749Ödenen Faiz-9.722.441 -15.595.547Alınan Faiz11.300.929 13.433.856Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -4.535.458 -757.950Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler6-13-15 -28.556.209 -17.196.260Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.921.748 -3.974.888Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)73.065.778 44.798.357YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-438.308.987 -241.338.094Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.420.277 744.793Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.420.277 744.793Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-439.729.264 -242.082.887Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-12 -439.729.264 -242.082.887Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI678.086.278 -201.353.909Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.215.534.966 1.828.414.280Kredilerden Nakit Girişleri1.218.303.599 1.820.399.000Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri-2.768.633 8.015.280Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-819.413.278 -1.747.293.695Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -819.413.278 -1.747.293.695Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.671.017 -11.722.355Ödenen Temettüler-269.993.520 -34.196.437Ödenen Faiz-267.061.574 -268.883.409Alınan Faiz31.299.219 23.579.054Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)799.391.482 8.748.653YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.010.674.515 542.399.314Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi614.718 -1.442.119NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.011.289.233 540.957.195DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.331.818.047 790.860.852DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.343.107.280 1.331.818.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.344.879.436 1.335.061.833Finansal Yatırımlar133.920.137 201.900.603Vadeli Mevduatlar3 133.920.137 201.900.603Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 1.043.298.112 727.119.270İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 135.935.818 72.643.826İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar907.362.294 654.475.444Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar14.357.205 13.225.186İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 58.139 807.283İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.299.066 12.417.903Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar114.518.244 799.242Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 114.518.244 799.242Stoklar8 1.108.722.999 617.649.856Peşin Ödenmiş Giderler67.137.844 29.002.875İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 67.137.844 29.002.875Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 2.774.389 0Diğer Dönen Varlıklar54.649.750 21.103.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar54.649.750 21.103.215ARA TOPLAM5.884.258.116 2.945.862.080TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.884.258.116 2.945.862.080DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar17.503.736 35.844.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 17.503.736 35.844.978Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar595.405 555.185İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 255.548 156.784İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar339.857 398.401Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar2.006.609.450 1.030.543.527Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 2.006.609.450 1.030.543.527Maddi Duran Varlıklar10 2.017.050.602 1.829.629.539Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri55.715.371 58.854.422Binalar510.152.605 501.636.169Tesis, Makine ve Cihazlar1.041.089.995 987.847.847Taşıtlar15.509.222 16.001.781Mobilya ve Demirbaşlar94.248.253 78.263.932Yapılmakta Olan Yatırımlar214.427.912 108.592.394Diğer Maddi Duran Varlıklar85.907.244 78.432.994Kullanım Hakkı Varlıkları11 10.950.526 16.144.338Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 126.460.828 107.311.232Diğer Haklar2.132.696 4.720.740Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri92.667.461 73.854.854Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.660.671 28.735.638Peşin Ödenmiş Giderler45.137.470 27.187.779İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 45.137.470 27.187.779Ertelenmiş Vergi Varlığı23 180.752.598 67.418.660Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.405.060.615 3.114.635.238TOPLAM VARLIKLAR10.289.318.731 6.060.497.318KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar391.219.731 295.967.942İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar391.219.731 295.967.942Banka Kredileri4 371.620.854 272.856.547Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 0 743.886Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 19.598.877 22.367.509Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.675.344.950 664.381.904İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.675.344.950 664.381.904Banka Kredileri4 1.667.639.761 656.415.084Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 7.705.189 7.966.820Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 2.807.484.397 1.199.835.053İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 1.072.393.563 452.118.821İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.735.090.834 747.716.232Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar41.989.719 33.224.861Diğer Borçlar37.678.275 22.997.323İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 1.905.017 1.478.680İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar35.773.258 21.518.643Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler16.166.893 8.264.135Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 16.166.893 8.264.135Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24.329.488 19.674.654İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 24.329.488 19.674.654Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 0 698.970Kısa Vadeli Karşılıklar93.790.817 58.524.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 42.253.239 27.150.145Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 51.537.578 31.374.040Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler152.118 26.815İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler152.118 26.815ARA TOPLAM5.088.156.388 2.303.595.842TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.088.156.388 2.303.595.842UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.723.553.052 2.205.187.152İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.723.553.052 2.205.187.152Banka Kredileri4 2.718.865.029 2.195.585.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.688.023 9.601.711Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 806.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 0 806.723Uzun Vadeli Karşılıklar168.516.983 112.520.630Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 168.516.983 112.520.630Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.892.070.035 2.318.514.505TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.980.226.423 4.622.110.347ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.309.092.308 1.438.386.971Ödenmiş Sermaye17 305.116.875 305.116.875Sermaye Düzeltme Farkları17 54.985.701 54.985.701Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 4.903 4.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42.964.394 -15.275.440Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.964.394 -15.275.440Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -42.964.394 -15.275.440Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)235.393.906 72.213.596Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)235.393.906 72.213.596Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)17 235.393.906 72.213.596Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler172.029.650 127.693.782Yasal Yedekler17 172.029.650 127.693.782Diğer Yedekler17 689.259 200.582Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 579.261.062 353.497.183Net Dönem Karı veya Zararı1.004.575.346 539.949.789TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.309.092.308 1.438.386.971TOPLAM KAYNAKLAR10.289.318.731 6.060.497.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984Transferler3.468.944 110.544.349 -114.013.293 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.262.431 46.854.066 539.949.789 575.541.424 0 575.541.424Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-34.196.437 -34.196.437 -34.196.437Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 0 1.438.386.971Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 -143.478 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 0 1.438.386.971Transferler44.335.868 495.757.399 -539.949.789 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-27.688.954 163.180.310 1.004.575.346 1.140.066.702 0 1.140.066.702Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-269.993.520 -269.993.520 -269.993.520Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)632.155 632.155 632.155Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 0 2.309.092.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.004.575.346 539.949.789DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-27.688.954 -11.262.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -34.611.192 -14.078.040Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.922.238 2.815.609Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 6.922.238 2.815.609Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar163.180.310 46.854.066Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)186.906.070 58.564.660Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)186.906.070 58.564.660Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-23.725.760 -11.710.594Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -23.725.760 -11.710.594DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)135.491.356 35.591.635TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.140.066.702 575.541.424Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.140.066.702 575.541.424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003013BIST