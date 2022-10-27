***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 9.575.043.198 4.504.462.155 3.623.082.714 1.532.222.207Satışların Maliyeti16-17 -6.650.574.059 -3.120.969.931 -2.574.428.278 -1.092.823.342TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.924.469.139 1.383.492.224 1.048.654.436 439.398.865Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)2.924.469.139 1.383.492.224 1.048.654.436 439.398.865Genel Yönetim Giderleri17 -235.267.957 -123.483.421 -88.980.259 -44.105.906Pazarlama Giderleri17 -807.473.667 -373.870.473 -306.664.749 -131.361.236Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -15.087.287 -1.525.630 -6.977.701 -474.473Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 295.139.705 127.261.916 129.748.237 49.838.453Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -752.684.513 -255.079.262 -292.431.192 -74.409.212Diğer Kazançlar (Kayıplar)17 -17.127.416 -6.245.490 1.952.700 3.472.510ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.391.968.004 750.549.864 485.301.472 242.359.001Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler71.805.219 728.477 60.218.604 2.049Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-98.344 -36.314 -83.294 -24.902FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.463.674.879 751.242.027 545.436.782 242.336.148Finansman Gelirleri19 551.886.636 162.560.594 169.453.549 11.751.061Finansman Giderleri19 -590.299.730 -270.770.576 -228.315.220 -87.253.057SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.425.261.785 643.032.045 486.575.111 166.834.152Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri55.152.586 26.908.371 70.607.145 3.425.560Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -16.784.230 -8.676.119 -4.590.693 -1.875.486Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 71.936.816 35.584.490 75.197.838 5.301.046SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.480.414.371 669.940.416 557.182.256 170.259.712DÖNEM KARI (ZARARI)1.480.414.371 669.940.416 557.182.256 170.259.712Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.848.588 0 4.382.982 0Ana Ortaklık Payları1.470.565.783 669.940.416 552.799.274 170.259.712Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 4,61800000 2,09000000 1,74600000 0,53100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 4,61800000 2,09000000 1,74600000 0,53100000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI165.221.675 853.488.842Dönem Karı (Zararı)1.480.414.371 669.940.416Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.480.414.371 669.940.416Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler520.760.481 462.284.219Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 211.911.782 174.809.703Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler26.364.062 8.010.653Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 17.352.256 6.884.304Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 9.011.806 1.126.349Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler600.716.056 229.821.047Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler82.229.286 40.156.419Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 5.434.794 784.874Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 513.051.976 188.879.754Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler466.651.274 203.273.283Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -81.614.204 -28.278.432Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 462.061.014 211.617.751Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -71.119.877 -20.981.392Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 157.324.341 40.915.356Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler107.667.250 61.777.472Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-354.802.645 -55.840.535Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 -354.802.645 -55.840.535Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -55.152.586 -26.908.371Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.238.948 -692.163Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.238.948 -692.163Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-481.355.764 -131.966.870İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.205.580.811 -321.507.067Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.600.106.542 -388.604.417İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.600.106.542 -388.604.417Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler39.929.429 12.920.561İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)39.929.429 12.920.561Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.326.089.871 -322.357.487Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-130.842.073 -45.181.738Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler721.951.390 396.807.485İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)721.951.390 396.807.485Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)45.427.882 11.066.677Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.575.823 2.579.413İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22.575.823 2.579.413Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21.573.151 11.262.439İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-204.405.959 810.717.568Ödenen Faiz-11.359.306 -5.774.100Alınan Faiz2.283.653 5.711.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.151.505 -2.776.220Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-61.166.358 -30.035.328Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.865.892 -8.137.025Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)455.887.042 83.782.485YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.923.852.878 -246.281.621Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -135.925.446Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.507.759 886.885Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.507.759 886.885Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-523.463.018 -247.168.506Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-12 -523.463.018 -247.168.506Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.265.972.173FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.281.613.599 314.302.079Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.343.999.999 730.303.599Kredilerden Nakit Girişleri5 2.343.999.999 730.303.599Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-409.972.640 -300.140.265Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -399.720.053 -298.803.053Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-10.252.587 -1.337.212Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -12.732.375 -8.916.059Ödenen Temettüler-663.019.667 -269.993.520Ödenen Faiz5 -384.103.082 -196.310.359Alınan Faiz74.708.235 25.025.326Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)332.733.129 334.333.357YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-477.017.604 921.509.300Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi549.682 17.409NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-476.467.922 921.526.709DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.343.107.280 1.331.818.047DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.866.639.358 2.253.344.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.873.033.829 3.344.879.436Finansal Yatırımlar1.458.637.407 133.920.137Vadeli Mevduatlar4 1.458.637.407 133.920.137Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 2.536.785.518 1.043.298.112İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 206.225.734 135.935.818İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.330.559.784 907.362.294Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar23.759.391 14.357.205İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 51.349 58.139İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23.708.042 14.299.066Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar99.884.763 114.518.244Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 99.884.763 114.518.244Stoklar8 2.351.165.360 1.108.722.999Peşin Ödenmiş Giderler118.966.953 67.137.844İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 118.966.953 67.137.844Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 31.984 2.774.389Diğer Dönen Varlıklar5.490.351 54.649.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.490.351 54.649.750ARA TOPLAM9.467.755.556 5.884.258.116TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.467.755.556 5.884.258.116DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar2.921.183 17.503.736İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.921.183 17.503.736Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar815.102 595.405İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 0 255.548İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar815.102 339.857Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar2.494.713.099 2.006.609.450Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 2.494.713.099 2.006.609.450Maddi Duran Varlıklar10 2.372.251.437 2.017.050.602Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri53.377.152 55.715.371Binalar514.403.035 510.152.605Tesis, Makine ve Cihazlar1.102.040.190 1.041.089.995Taşıtlar17.256.730 15.509.222Mobilya ve Demirbaşlar110.225.782 94.248.253Yapılmakta Olan Yatırımlar482.495.851 214.427.912Diğer Maddi Duran Varlıklar92.452.697 85.907.244Kullanım Hakkı Varlıkları11 23.018.683 10.950.526Maddi Olmayan Duran Varlıklar280.079.942 126.460.828Şerefiye13 27.402.832 0İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar137.424.693Diğer Haklar1.795.058 2.132.696Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri88.806.239 92.667.461Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.651.120 31.660.671Peşin Ödenmiş Giderler126.015.678 45.137.470İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 126.015.678 45.137.470Ertelenmiş Vergi Varlığı20 231.927.964 180.752.598Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.531.743.088 4.405.060.615TOPLAM VARLIKLAR14.999.498.644 10.289.318.731KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.140.619.311 391.219.731İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.140.619.311 391.219.731Banka Kredileri5 2.127.084.666 371.620.854Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.188.355 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 9.346.290 19.598.877Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.351.526.285 1.675.344.950İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.351.526.285 1.675.344.950Banka Kredileri5 2.345.477.186 1.667.639.761Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.049.099 7.705.189Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 3.494.263.201 2.807.484.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 1.427.874.739 1.072.393.563İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.066.388.462 1.735.090.834Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar90.980.685 41.989.719Diğer Borçlar66.596.396 37.678.275İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 1.780.610 1.905.017İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar64.815.786 35.773.258Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler54.592.018 16.166.893Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 54.592.018 16.166.893Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev AraçlarRiskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)44.910.240 24.329.488İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 44.910.240 24.329.488Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 3.794.678 0Kısa Vadeli Karşılıklar593.722.664 93.790.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar51.199.369 42.253.239Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 542.523.295 51.537.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.284.331 152.118İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.284.331 152.118ARA TOPLAM8.850.289.809 5.088.156.388TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.850.289.809 5.088.156.388UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.780.255.464 2.723.553.052İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.780.255.464 2.723.553.052Banka Kredileri5 2.763.732.229 2.718.865.029Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 16.523.235 4.688.023Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar256.421.265 168.516.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar256.421.265 168.516.983Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.036.676.729 2.892.070.035TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.886.966.538 7.980.226.423ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.064.475.693 2.309.092.308Ödenmiş Sermaye305.116.875 305.116.875Sermaye Düzeltme Farkları54.985.701 54.985.701Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.903 4.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-83.114.591 -42.964.394Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-83.114.591 -42.964.394Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-83.114.591 -42.964.394Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)223.163.286 235.393.906Yabancı Para Çevrim Farkları-3.581.005 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)226.744.291 235.393.906Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)226.744.291 235.393.906Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler236.806.032 172.029.650Yasal Yedekler236.806.032 172.029.650Diğer Yedekler907.344 689.259Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları856.040.360 579.261.062Net Dönem Karı veya Zararı1.470.565.783 1.004.575.346Kontrol Gücü Olmayan Paylar48.056.413 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.112.532.106 2.309.092.308TOPLAM KAYNAKLAR14.999.498.644 10.289.318.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 1.438.386.971Düzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 1.438.386.971Transferler44.335.868 -143.478 495.757.399 -539.949.789Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-252.927 36.945.797 669.940.416 706.633.286 706.633.286Kar Payları-269.993.520 -269.993.520 -269.993.520Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)465.884 465.884 465.884Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -15.528.367 109.159.393 172.029.650 522.988 579.261.062 669.940.416 1.875.492.621 1.875.492.621Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 2.309.092.308Düzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 2.309.092.308Transferler64.776.382 -1 939.798.965 -1.004.575.346Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-40.150.197 -3.581.005 -8.649.615 1.470.565.783 1.418.184.966 9.336.837 1.427.521.803Kar Payları-663.019.667 -663.019.667 -663.019.667Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)218.086 218.086 218.086Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -83.114.591 -3.581.005 226.744.291 236.806.032 907.344 856.040.360 1.470.565.783 3.064.475.693 48.056.413 3.112.532.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.480.414.371 669.940.416 557.182.256 170.259.712DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-40.214.323 -252.927 13.342.579 2.154.167Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-50.270.882 -316.159 16.678.223 2.692.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.056.559 63.232 -3.335.644 -538.541Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 10.056.559 63.232 -3.335.644 -538.541Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-12.678.245 36.945.797 10.064.908 1.950.340Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.186.738 42.483.158 15.728.551 1.056.089Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)5.186.738 42.483.158 15.728.551 1.056.089Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.028.630 0 -1.740.237 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-4.028.630 -1.740.237Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.836.353 -5.537.361 -3.923.406 894.251Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -13.836.353 -5.537.361 -3.923.406 894.251DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-52.892.568 36.692.870 23.407.487 4.104.507TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.427.521.803 706.633.286 580.589.743 174.364.219Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.336.837 4.110.820Ana Ortaklık Payları1.418.184.966 706.633.286 576.478.923 174.364.219http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074858BIST