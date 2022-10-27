***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 19:06
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 9.575.043.198 4.504.462.155 3.623.082.714 1.532.222.207
Satışların Maliyeti
16-17 -6.650.574.059 -3.120.969.931 -2.574.428.278 -1.092.823.342
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.924.469.139 1.383.492.224 1.048.654.436 439.398.865
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.924.469.139 1.383.492.224 1.048.654.436 439.398.865
Genel Yönetim Giderleri
17 -235.267.957 -123.483.421 -88.980.259 -44.105.906
Pazarlama Giderleri
17 -807.473.667 -373.870.473 -306.664.749 -131.361.236
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -15.087.287 -1.525.630 -6.977.701 -474.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 295.139.705 127.261.916 129.748.237 49.838.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -752.684.513 -255.079.262 -292.431.192 -74.409.212
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -17.127.416 -6.245.490 1.952.700 3.472.510
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.391.968.004 750.549.864 485.301.472 242.359.001
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
71.805.219 728.477 60.218.604 2.049
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-98.344 -36.314 -83.294 -24.902
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.463.674.879 751.242.027 545.436.782 242.336.148
Finansman Gelirleri
19 551.886.636 162.560.594 169.453.549 11.751.061
Finansman Giderleri
19 -590.299.730 -270.770.576 -228.315.220 -87.253.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.425.261.785 643.032.045 486.575.111 166.834.152
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
55.152.586 26.908.371 70.607.145 3.425.560
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -16.784.230 -8.676.119 -4.590.693 -1.875.486
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 71.936.816 35.584.490 75.197.838 5.301.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.480.414.371 669.940.416 557.182.256 170.259.712
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.480.414.371 669.940.416 557.182.256 170.259.712
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.848.588 0 4.382.982 0
Ana Ortaklık Payları
1.470.565.783 669.940.416 552.799.274 170.259.712
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 4,61800000 2,09000000 1,74600000 0,53100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 4,61800000 2,09000000 1,74600000 0,53100000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
165.221.675 853.488.842
Dönem Karı (Zararı)
1.480.414.371 669.940.416
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.480.414.371 669.940.416
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
520.760.481 462.284.219
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 211.911.782 174.809.703
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.364.062 8.010.653
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 17.352.256 6.884.304
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 9.011.806 1.126.349
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
600.716.056 229.821.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
82.229.286 40.156.419
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.434.794 784.874
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 513.051.976 188.879.754
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
466.651.274 203.273.283
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -81.614.204 -28.278.432
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 462.061.014 211.617.751
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -71.119.877 -20.981.392
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 157.324.341 40.915.356
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
107.667.250 61.777.472
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-354.802.645 -55.840.535
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -354.802.645 -55.840.535
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -55.152.586 -26.908.371
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.238.948 -692.163
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.238.948 -692.163
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-481.355.764 -131.966.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.205.580.811 -321.507.067
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.600.106.542 -388.604.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.600.106.542 -388.604.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.929.429 12.920.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
39.929.429 12.920.561
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.326.089.871 -322.357.487
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-130.842.073 -45.181.738
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
721.951.390 396.807.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
721.951.390 396.807.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
45.427.882 11.066.677
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.575.823 2.579.413
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22.575.823 2.579.413
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21.573.151 11.262.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-204.405.959 810.717.568
Ödenen Faiz
-11.359.306 -5.774.100
Alınan Faiz
2.283.653 5.711.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.151.505 -2.776.220
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-61.166.358 -30.035.328
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.865.892 -8.137.025
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
455.887.042 83.782.485
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.923.852.878 -246.281.621
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -135.925.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.507.759 886.885
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.507.759 886.885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-523.463.018 -247.168.506
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-12 -523.463.018 -247.168.506
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.265.972.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.281.613.599 314.302.079
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.343.999.999 730.303.599
Kredilerden Nakit Girişleri
5 2.343.999.999 730.303.599
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-409.972.640 -300.140.265
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -399.720.053 -298.803.053
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-10.252.587 -1.337.212
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -12.732.375 -8.916.059
Ödenen Temettüler
-663.019.667 -269.993.520
Ödenen Faiz
5 -384.103.082 -196.310.359
Alınan Faiz
74.708.235 25.025.326
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
332.733.129 334.333.357
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-477.017.604 921.509.300
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
549.682 17.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-476.467.922 921.526.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.343.107.280 1.331.818.047
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.866.639.358 2.253.344.756
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.873.033.829 3.344.879.436
Finansal Yatırımlar
1.458.637.407 133.920.137
Vadeli Mevduatlar
4 1.458.637.407 133.920.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 2.536.785.518 1.043.298.112
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 206.225.734 135.935.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.330.559.784 907.362.294
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
23.759.391 14.357.205
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 51.349 58.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.708.042 14.299.066
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
99.884.763 114.518.244
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 99.884.763 114.518.244
Stoklar
8 2.351.165.360 1.108.722.999
Peşin Ödenmiş Giderler
118.966.953 67.137.844
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 118.966.953 67.137.844
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 31.984 2.774.389
Diğer Dönen Varlıklar
5.490.351 54.649.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.490.351 54.649.750
ARA TOPLAM
9.467.755.556 5.884.258.116
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.467.755.556 5.884.258.116
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
2.921.183 17.503.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.921.183 17.503.736
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
815.102 595.405
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 0 255.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
815.102 339.857
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
2.494.713.099 2.006.609.450
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 2.494.713.099 2.006.609.450
Maddi Duran Varlıklar
10 2.372.251.437 2.017.050.602
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
53.377.152 55.715.371
Binalar
514.403.035 510.152.605
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.102.040.190 1.041.089.995
Taşıtlar
17.256.730 15.509.222
Mobilya ve Demirbaşlar
110.225.782 94.248.253
Yapılmakta Olan Yatırımlar
482.495.851 214.427.912
Diğer Maddi Duran Varlıklar
92.452.697 85.907.244
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 23.018.683 10.950.526
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
280.079.942 126.460.828
Şerefiye
13 27.402.832 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
137.424.693
Diğer Haklar
1.795.058 2.132.696
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
88.806.239 92.667.461
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.651.120 31.660.671
Peşin Ödenmiş Giderler
126.015.678 45.137.470
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 126.015.678 45.137.470
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 231.927.964 180.752.598
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.531.743.088 4.405.060.615
TOPLAM VARLIKLAR
14.999.498.644 10.289.318.731
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.140.619.311 391.219.731
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.140.619.311 391.219.731
Banka Kredileri
5 2.127.084.666 371.620.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.188.355 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 9.346.290 19.598.877
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.351.526.285 1.675.344.950
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.351.526.285 1.675.344.950
Banka Kredileri
5 2.345.477.186 1.667.639.761
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.049.099 7.705.189
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 3.494.263.201 2.807.484.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 1.427.874.739 1.072.393.563
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.066.388.462 1.735.090.834
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
90.980.685 41.989.719
Diğer Borçlar
66.596.396 37.678.275
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 1.780.610 1.905.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
64.815.786 35.773.258
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
54.592.018 16.166.893
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 54.592.018 16.166.893
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.910.240 24.329.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 44.910.240 24.329.488
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.794.678 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
593.722.664 93.790.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
51.199.369 42.253.239
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 542.523.295 51.537.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.284.331 152.118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.284.331 152.118
ARA TOPLAM
8.850.289.809 5.088.156.388
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.850.289.809 5.088.156.388
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.780.255.464 2.723.553.052
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.780.255.464 2.723.553.052
Banka Kredileri
5 2.763.732.229 2.718.865.029
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 16.523.235 4.688.023
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
256.421.265 168.516.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
256.421.265 168.516.983
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.036.676.729 2.892.070.035
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.886.966.538 7.980.226.423
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.064.475.693 2.309.092.308
Ödenmiş Sermaye
305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-83.114.591 -42.964.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-83.114.591 -42.964.394
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-83.114.591 -42.964.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
223.163.286 235.393.906
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.581.005 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
226.744.291 235.393.906
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
226.744.291 235.393.906
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
236.806.032 172.029.650
Yasal Yedekler
236.806.032 172.029.650
Diğer Yedekler
907.344 689.259
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
856.040.360 579.261.062
Net Dönem Karı veya Zararı
1.470.565.783 1.004.575.346
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48.056.413 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.112.532.106 2.309.092.308
TOPLAM KAYNAKLAR
14.999.498.644 10.289.318.731
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 1.438.386.971
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 1.438.386.971
Transferler
44.335.868 -143.478 495.757.399 -539.949.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-252.927 36.945.797 669.940.416 706.633.286 706.633.286
Kar Payları
-269.993.520 -269.993.520 -269.993.520
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
465.884 465.884 465.884
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.528.367 109.159.393 172.029.650 522.988 579.261.062 669.940.416 1.875.492.621 1.875.492.621
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 2.309.092.308
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 2.309.092.308
Transferler
64.776.382 -1 939.798.965 -1.004.575.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.150.197 -3.581.005 -8.649.615 1.470.565.783 1.418.184.966 9.336.837 1.427.521.803
Kar Payları
-663.019.667 -663.019.667 -663.019.667
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
218.086 218.086 218.086
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -83.114.591 -3.581.005 226.744.291 236.806.032 907.344 856.040.360 1.470.565.783 3.064.475.693 48.056.413 3.112.532.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.480.414.371 669.940.416 557.182.256 170.259.712
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-40.214.323 -252.927 13.342.579 2.154.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.270.882 -316.159 16.678.223 2.692.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.056.559 63.232 -3.335.644 -538.541
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 10.056.559 63.232 -3.335.644 -538.541
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-12.678.245 36.945.797 10.064.908 1.950.340
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.186.738 42.483.158 15.728.551 1.056.089
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
5.186.738 42.483.158 15.728.551 1.056.089
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.028.630 0 -1.740.237 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-4.028.630 -1.740.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.836.353 -5.537.361 -3.923.406 894.251
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -13.836.353 -5.537.361 -3.923.406 894.251
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-52.892.568 36.692.870 23.407.487 4.104.507
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.427.521.803 706.633.286 580.589.743 174.364.219
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.336.837 4.110.820
Ana Ortaklık Payları
1.418.184.966 706.633.286 576.478.923 174.364.219
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074858
BIST