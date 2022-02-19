***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündemi ve ortaklarımızın davet edilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 18.02.2022Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4.Levent , Sadıka Ana 2 Toplantı SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2021 yılına ait Denetçi raporlarının özetinin okunması,4 - 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,6 - 2021 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,8 - Denetçinin seçimi,9 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,10 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.12 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Brisa Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2021 Brisa Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Şubat 2022 tarih 2022/05 nolu kararı ile,Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 25 Mart 2022 Cuma günü, saat 14:00'de İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 25. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003018BIST