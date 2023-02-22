***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi ve Ortaklarımızın Davet EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 22.02.2023Genel Kurul Tarihi 27.03.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center, 4. Levent Sadıka Ana 3 Toplantı SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2022 yılına ait Denetçi raporlarının özetinin okunması,4 - 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - Bağımsız üyeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,7 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,8 - 2022 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,10 - Denetçinin seçimi,11 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda, Esas Sözleşme'nin 6'ıncı maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,14 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,15 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Brisa Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2022 Brisa Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2023 tarih 2023/05 nolu kararı ile,Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 27 Mart 2023 Pazartesi günü, saat 14:00'de İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana 3 Toplantı Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 25. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116202BIST