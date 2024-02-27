***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
27.02.2024 18:34
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 5.000.000.000 TL ihraç tavanı tutarıyla borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252437
BIST
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18:059.179
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -154,65
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.179
En Yüksek
9.351
18:0531,1480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0459
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
18:0533,8542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0594
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
18:052.033,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,23
|Açılış
|: 2.033,29
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|ISBTR
|588.445,00
|2.942.225
|% 669,89
|
|KERVN
|1,98
|5.747.850
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|246.215.622
|% 10,00
|
|PATEK
|99,55
|1.060.567.572
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|523.521.932
|% -10,00
|
|BNTAS
|12,78
|62.544.912
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|523.169.795
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|5.383.682
|% -9,97
|
|ERSU
|34,74
|35.346.488
|% -9,95
|
|THYAO
|280,25
|12.673.498.867
|% -1,84
|
|EREGL
|46,96
|12.508.619.780
|% 3,03
|
|MIATK
|79,00
|6.971.535.058
|% 2,46
|
|REEDR
|69,90
|6.845.538.452
|% 4,64
|
|SASA
|39,98
|4.924.740.685
|% 0,55
|
|ZOREN
|5,38
|1.507.132.994
|% -5,28
|
|EREGL
|46,96
|12.508.619.780
|% 3,03
|
|PSGYO
|7,12
|1.689.886.862
|% -6,93
|
|ISCTR
|11,17
|2.482.323.172
|% -2,57
|
|EKGYO
|11,30
|2.498.834.611
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1379
|31,1487
|% 0,15
|
|Euro
|33,8275
|33,8408
|% 0,14
|
|Sterlin
|39,3956
|39,5932
|% 0,17
|
|Frank
|35,2655
|35,4780
|% 0,21
|
|Riyal
|8,2791
|8,3206
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,47
|22,50
|% 0,66
|
|Platin
|891,68
|893,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,53
|948,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,12
|82,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,22
|2.031,56
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BORSK
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 45.66 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 793, 055 adet işlem
-
17:58DNISI
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 230, 291 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, ARCLK, SASA
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 47 kaybederek (% -1.44 ) 8, 049
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PATEK, BFREN, CUSAN, YAYLA, BANVT, GEREL, SMART, KCAER, TMPOL, IDEAS