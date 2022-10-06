***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.10.2022 20:22
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde yeşil borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 9. Maddesi ile Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak Şirketimizce 2.500.000.000 TL (İkiMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, çeşitli vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine ve faiz oranlarının değişken ve/veya sabit faizli olarak belirlenmesine bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına başvurunun olumlu karşılanması halinde onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek söz konusu ihraçlara ilişkin ve bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla tüm koşulların belirlenmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi, ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılması ve borçlanma aracı ihracına ilişkin gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Şirketimizin 1. Grup imza yetkililerinden herhangi ikisine müştereken yetki verilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068498
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|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
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|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
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|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
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|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
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|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
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|180.965.491
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|
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|
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|
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|% 0,00
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|EKGYO
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|% 0,00
|
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|AKBNK
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|18,5795
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|
|Euro
|18,0787
|18,1038
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,5344
|20,6373
|% -0,64
|
|Frank
|18,6000
|18,7121
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-17,56
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-10,80
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.790
|6.861
|-70,00
|
|Yarım
|3.309
|3.354
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.677
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,17
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|-0,33
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|B. Petrol
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