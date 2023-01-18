***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.01.2023 12:15
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç belgesinin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.01.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 05.10.2022 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmenin 9. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 2.500.000.000 TL (Birmilyar TürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, İhraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde, azami 5 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/28 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102927
BIST
12:065.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 91,87
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.410
En Düşük
5.337
12:0618,7954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 19,0650
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|Önceki Kapanış
|: 19,0480
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18,8085
En Düşük
18,6816
12:0620,4028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1420
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4075
En Düşük
20,1554
12:061.154,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.154,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,33
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler12:05
|DURDO
|48,64
|18.386.309
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.295.054
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|27.027.196
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.588.044
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|BALAT
|21,70
|226.635
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|ORMA
|61,00
|74.115
|% -2,56
|
|DERHL
|6,69
|18.024.424
|% -1,62
|
|DIRIT
|6,50
|35.750
|% -1,52
|
|GESAN
|261,30
|504.176.844
|% 7,75
|
|ENJSA
|35,02
|298.596.775
|% 1,16
|
|ALFAS
|265,70
|279.152.035
|% 0,91
|
|AHGAZ
|90,95
|262.216.329
|% 0,11
|
|KZBGY
|28,84
|186.102.249
|% 4,95
|
|EKGYO
|8,63
|1.396.684.115
|% 0,47
|
|YKBNK
|10,09
|1.133.627.222
|% 3,06
|
|ODAS
|9,28
|928.561.139
|% 4,98
|
|KRDMD
|19,54
|1.920.544.726
|% -0,31
|
|PETKM
|18,68
|1.808.606.304
|% 1,41
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7893
|18,7989
|% 0,17
|
|Euro
|20,3983
|20,4045
|% 0,71
|
|Sterlin
|23,0964
|23,2122
|% 0,49
|
|Frank
|20,4399
|20,5631
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,09
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|2,38
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|2,77
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.855
|7.911
|27,00
|
|Yarım
|3.828
|3.871
|13,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.936
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,64
|14,67
|0,22
|
|B. Petrol
|86,47
|86,47
|0,55
|
Seans Raporu
12:05
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-
12:19KARSN
Yüzde 5.62 oranında artışla 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 649, 979 adet işlem
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12:18XU100
Endeks 5, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 46, 925.00 milyon TL de
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Yüzde 5.16 oranında artışla 37.10 lira fiyatla işlem gören hissede 356, 907 adet işlem
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