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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

25.08.2023 09:14
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.08.2023

Ek Açıklamalar
1) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 9. Maddesi ile Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak Şirketimizce 5.000.000.000 TL (BeşMilyarTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, çeşitli vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine ve faiz oranlarının değişken ve/veya sabit faizli olarak belirlenmesine bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına başvurunun olumlu karşılanması halinde onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek söz konusu ihraçlara ilişkin ve bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla tüm koşulların belirlenmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi, ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılması ve borçlanma aracı ihracına ilişkin gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Şirketimizin 1. Grup imza yetkililerinden herhangi ikisine müştereken yetki verilmesine,karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189494


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Tam 10.982 11.081 -20,00  
Yarım 5.508 5.562 -10,00  
Çeyrek 2.746 2.781 -5,00  
Gümüş.Ons 24,15 24,17 0,03  
Gümüş Gr. 20,62 20,64 0,68  
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