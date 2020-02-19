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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

19.02.2020 04:15
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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.
  
Bu kapsamda, Şirket'in 2020 hesap döneminde "İlişkili Taraflarla Yapılması Planlanan İşlemler" hakkında hazırlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun 18 Şubat 2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç bölümünün KAP'ta duyurulmasına karar verilmiştir.
  
Buna göre "BRİSA'nın 2019 yılında ilişkili kuruluş olan Bridgestone Singapore Pte. Ltd ile yapmış olduğu mal (kauçuk) alım işlemleri, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde 2020 yılında BRİSA'nın ilişkili kuruluşla yapacağı işlemler, Şirket bütçesinde planlanan çerçevede piyasa koşulları ile uyumlu olarak gerçekleştirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819994


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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8594 7,8989 % 0,29  
Frank 6,1438 6,1808 % 0,10  
Riyal 1,6122 1,6203 % 0,33  
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Altın Gr. 312 313 5,18  
Cumhuriyet 2.060 2.091 23,00  
Tam 2.049 2.101 20,70  
Yarım 991 1.016 10,01  
Çeyrek 497 508 5,01  
Gümüş.Ons 18,22 18,27 0,02  
Gümüş Gr. 3,55 3,56 0,00  
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