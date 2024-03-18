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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

18.03.2024 23:27
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda, Şirket'in 2024 hesap döneminde "İlişkili Taraflarla Yapılması Planlanan İşlemler" hakkında hazırlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun 18 Mart 2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç bölümünün KAP'ta duyurulmasına karar verilmiştir. Buna göre "Brisa'nın 2023 yılında ilişkili kuruluş olan Bridgestone Singapore Pte. Ltd ile yapmış olduğu mal (kauçuk) alım işlemleri, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde 2024 yılında Brisa'nın ilişkili kuruluşla yapacağı işlemler, Şirket bütçesinde planlanan çerçevede piyasa koşulları ile uyumlu olarak gerçekleştirilecektir."
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260044


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