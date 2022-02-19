***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul'a sunulmak üzere 2021 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 18.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00011 Peşin 2,0279000 202,79 10 1,8251100 182,511B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00029 Peşin 2,0279000 202,79 10 1,8251100 182,511C Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00037 Peşin 2,0279000 202,79 10 1,8251100 182,511D Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00045 Peşin 2,0279000 202,79 10 1,8251100 182,511E - F - G Grubu, BRISA, TRABRISA91E3 Peşin 2,0279000 202,79 10 1,8251100 182,511Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 29.03.2022 31.03.2022 30.03.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00029 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00037 0 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00045 0 0E - F - G Grubu, BRISA, TRABRISA91E3 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Şubat 2022 tarih 2022/06 kararı ileŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 885.463.119,43 TL "Dönem Kârı" elde edilmiştir.Aşağıdaki kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere, SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 885.463.119,43 TL tutarındaki 2021 yılı Dönem Kârı üzerinden, Esas Mukavelename'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 1.004.575.347,51 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir.Birinci Kâr Payı15.255.843,75 TLİkinci Kâr Payı603.490.667,06 TLToplam Brüt Kâr Payı618.746.510,81 TLİntifa Senedi Sahiplerine Kâr Payı44.273.155,97 TLGenel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)64.776.382,30 TLOlağanüstü Yedek276.779.298,43 TLBöylelikle 2021 yılına ilişkin, 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt % 202,79 oranında toplam 618.746.510,81 TL, intifa senedi sahiplerine 44.273.155,97 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılması, ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak % 10 oranında gelir vergisi stopajının yapılması, nakit kar payı ödemesi hak kullanım tarihinin 29 Mart 2022 tarihinden itibaren başlaması hususlarının, 25 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 Brisa Kar Dağıtım.pdfEK: 2 2021 Brisa Profit Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 305.116.8752. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 172.067.189,66* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 885.463.119,43 1.109.966.798,084. Vergiler ( - ) -119.112.228,08 6.852.537,315. Net Dönem Kârı 1.004.575.347,51 1.103.114.260,776. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.004.575.347,51 1.103.114.260,77Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 760.786,02 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.005.336.133,53 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 15.255.843,75 0* Nakit 15.255.843,75 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 44.273.155,97 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 603.490.667,06 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 64.776.382,3 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 276.779.298,43 375.318.211,6920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 125.296.168,44 0 12,46 1,8251 182,51B Grubu 13.921.796,49 0 1,38 1,8251 182,51C Grubu 13.921.796,49 0 1,38 1,8251 182,51D Grubu 13.921.796,49 0 1,38 1,8251 182,51E - F - G Grubu 389.810.301,82 0 38,77 1,8251 182,51TOPLAM 556.871.859,73 0 55,39 1,8251 182,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003019BIST