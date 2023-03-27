***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı değişikliği ve geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Genel Kurul onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 13.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.02.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarT.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onayına sunulan Esas Sözleşme değişiklik tasarımız, ilgili Bakanlık tarafından onaylanmıştır.Esas Sözleşme değişikliği, 27.03.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Brisa Esas Sözleşme Tadil metni.pdfEK: 2 Brisa_Spk Onaylı Tadil Metni.pdfEK: 3 Bakanlık Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128222BIST