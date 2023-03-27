***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2023 17:52
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı değişikliği ve geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Genel Kurul onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 13.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onayına sunulan Esas Sözleşme değişiklik tasarımız, ilgili Bakanlık tarafından onaylanmıştır.
Esas Sözleşme değişikliği, 27.03.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Brisa Esas Sözleşme Tadil metni.pdf
EK: 2 Brisa_Spk Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 3 Bakanlık Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128222
BIST