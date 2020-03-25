GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2020 08:57
GÜNCEL HABERLER



***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                       Brisa olarak Koronovirüs (Covid-19) salgını ile ilgili gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu süreçte hem kendi sağlığımızı hem toplum sağlığını korumak diğer taraftan işimizin sürekliliğini sağlamak amacıyla üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.
 
Çalışanlarımızın sağlığı birincil önceliğimiz. Herhangi bir sorun yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu virüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri eksiksiz yerine getiriyoruz.
 
Salgın riskini en aza indirmek adına temizlik, hijyen, uzaktan çalışma, seyahatlerin kısıtlanması, seyahatten dönen personelin 14 gün evinde karantinada kalması gibi konularda birçok idari ve operasyonel kararı hızlı bir şekilde uygulamaya koyduk.
 
Küresel koronovirüs salgınından en çok etkinlenen ve kısıtlamaların getirildiği ülkeler başta olmak üzere siparişlerde iptaller yaşanmaya başlamıştır. Bu nedenle 25.03.2020 tarihinden itibaren Şirketimizin hem İzmit hem de Aksaray fabrikalarında günlük üretim seviyesinde azaltma kararı alınmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandıkça ayrıca yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
 
Bu olağandışı dönemi tüm ülke ve dünya adına sağlıklı bir şekilde atlatmamızı diliyor, en kısa sürede normal koşullara dönülmesini umuyoruz.
 
 
Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831890


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:5990.703
Değişim :  1,59% |  1.417,02
Açılış :  90.519  
Önceki Kapanış :  89.286  
En Yüksek
91.959 En Düşük
89.922
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RHEAG 1,43 731.807 % 10,00  
HUBVC 16,50 38.843.511 % 10,00  
ESCOM 1,76 694.170 % 10,00  
GLRYH 2,42 9.314.717 % 10,00  
EGCYH 0,22 44.196 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6245 7,6627 % 1,38  
Frank 6,5091 6,5483 % -0,00  
Riyal 1,6982 1,7067 % -0,26  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.622 1.624 1,77  
Altın Gr. 332 334 -2,34  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,40 14,47 0,16  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 0,04  
B. Petrol 27,27 27,27 0,12  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru