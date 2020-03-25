***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBrisa olarak Koronovirüs (Covid-19) salgını ile ilgili gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu süreçte hem kendi sağlığımızı hem toplum sağlığını korumak diğer taraftan işimizin sürekliliğini sağlamak amacıyla üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.Çalışanlarımızın sağlığı birincil önceliğimiz. Herhangi bir sorun yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu virüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri eksiksiz yerine getiriyoruz.Salgın riskini en aza indirmek adına temizlik, hijyen, uzaktan çalışma, seyahatlerin kısıtlanması, seyahatten dönen personelin 14 gün evinde karantinada kalması gibi konularda birçok idari ve operasyonel kararı hızlı bir şekilde uygulamaya koyduk.Küresel koronovirüs salgınından en çok etkinlenen ve kısıtlamaların getirildiği ülkeler başta olmak üzere siparişlerde iptaller yaşanmaya başlamıştır. Bu nedenle 25.03.2020 tarihinden itibaren Şirketimizin hem İzmit hem de Aksaray fabrikalarında günlük üretim seviyesinde azaltma kararı alınmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandıkça ayrıca yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.Bu olağandışı dönemi tüm ülke ve dünya adına sağlıklı bir şekilde atlatmamızı diliyor, en kısa sürede normal koşullara dönülmesini umuyoruz.Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831890BIST