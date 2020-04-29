***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2020 09:05
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında 10 Ocak 2020 tarihinde başlayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 28.04.2020 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, yürürlüğe girmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840969
BIST
10:20100.670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -37,29
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
10:206,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
10:207,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5928
En Düşük
7,5446
10:20384,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,22
|Açılış
|: 384,15
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|7,81
|1.018.354
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|1.584.550
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|BANVT
|29,28
|20.162.042
|% 9,99
|
|RTALB
|20,36
|5.892.795
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|ARDYZ
|32,56
|9.944.562
|% -5,13
|
|KRSTL
|1,91
|10.459.545
|% -4,98
|
|ALKIM
|59,90
|2.360.019
|% -4,85
|
|SOKM
|11,90
|257.658.464
|% -1,65
|
|THYAO
|10,49
|95.396.594
|% -1,50
|
|GARAN
|8,34
|92.696.516
|% 0,36
|
|ODAS
|1,78
|89.296.131
|% 2,89
|
|MPARK
|16,89
|81.706.670
|% 3,62
|
|ODAS
|1,78
|89.296.131
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,10
|45.947.731
|% 3,77
|
|ADESE
|1,53
|57.127.367
|% 9,29
|
|SOKM
|11,90
|257.658.464
|% -1,65
|
|AVOD
|2,69
|45.907.277
|% 7,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6871
|8,7307
|% 0,38
|
|Frank
|7,1571
|7,2002
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|0,41
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.518
|2,70
|
|Tam
|2.525
|2.579
|2,80
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|1,30
|
|Çeyrek
|617
|631
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|23,56
|23,56
|0,82
|
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