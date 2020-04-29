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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.04.2020 09:05
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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında 10 Ocak 2020 tarihinde başlayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 28.04.2020 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, yürürlüğe girmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840969


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Altın Gr. 384 384 0,33  
Cumhuriyet 2.460 2.518 2,70  
Tam 2.525 2.579 2,80  
Yarım 1.230 1.261 1,30  
Çeyrek 617 631 0,70  
Gümüş.Ons 15,19 15,22 0,05  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,01  
B. Petrol 23,56 23,56 0,82  
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