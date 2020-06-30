***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2020 15:41
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 30.06.2020 tarih ve 2020/14 sayılı kararı ile
Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Sn. Saadet Ruba UNKAN ERGENER'in yerine, Şirket Esas Mukavelenamesinin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek üzere Sn. Emine Duygu KIRCA'nın 30.06.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853487
BIST
17:01116.235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 391,60
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:016,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:017,6968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0107
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:01390,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,62
|Açılış
|: 390,09
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.276.154
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|103.937.058
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.738.590
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.570.361
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.377.280
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,90
|546.908.184
|% -9,09
|
|ULAS
|5,97
|9.905.295
|% -7,01
|
|GLBMD
|4,50
|18.686.194
|% -6,64
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,22
|2.100.396.813
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,05
|1.905.927.446
|% 6,77
|
|GARAN
|8,49
|1.088.353.927
|% -0,47
|
|KARSN
|2,94
|770.536.410
|% 3,52
|
|THYAO
|12,55
|713.865.675
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,05
|1.905.927.446
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,22
|2.100.396.813
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,68
|607.413.698
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,44
|418.754.238
|% 2,86
|
|KARSN
|2,94
|770.536.410
|% 3,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4052
|8,4473
|% -0,02
|
|Frank
|7,1858
|7,2291
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,68
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.545
|-6,20
|
|Tam
|2.600
|2.611
|-6,40
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|-3,20
|
|Çeyrek
|631
|639
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,01
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|-0,53
|
Seans Raporu
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