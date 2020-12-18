***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, şirketimiz organizasyonunda aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır:Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcımız Halit ŞENSOY, Brisa'daki görevinden Ocak 2021 tarihi itibarı ile ayrılacak olupBrisa Pazarlama Direktörlüğü görevini yapmakta olan Evren GÜZEL, yeni oluşturulan Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893846BIST