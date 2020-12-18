***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 16:07
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, şirketimiz organizasyonunda aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır:
Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcımız Halit ŞENSOY, Brisa'daki görevinden Ocak 2021 tarihi itibarı ile ayrılacak olup
Brisa Pazarlama Direktörlüğü görevini yapmakta olan Evren GÜZEL, yeni oluşturulan Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893846
BIST
17:201.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:207,6533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0494
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:209,3813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0765
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3690
17:20464,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,22
|Açılış
|: 464,55
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:18
|AKCNS
|16,85
|104.477.990
|% 9,99
|
|ALCAR
|281,10
|37.089.660
|% 9,98
|
|SMART
|8,27
|25.880.485
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|88.502.387
|% 9,97
|
|SNPAM
|25,40
|6.714.578
|% 9,96
|
|KARTN
|3.006,70
|540.759.844
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.326.681
|% -9,98
|
|THYAO
|13,02
|2.126.372.062
|% 0,08
|
|PGSUS
|73,85
|1.369.598.526
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,18
|1.201.694.677
|% 1,87
|
|TCELL
|16,18
|1.100.918.831
|% 2,34
|
|GARAN
|9,85
|1.068.677.472
|% 0,82
|
|TSKB
|1,82
|1.009.982.010
|% 8,33
|
|EKGYO
|2,18
|1.201.694.677
|% 1,87
|
|ISGYO
|2,46
|658.540.482
|% 7,42
|
|ODAS
|3,97
|696.851.732
|% 1,02
|
|GSDHO
|2,44
|403.827.445
|% 3,83
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6447
|7,6520
|% -0,66
|
|Euro
|9,3695
|9,3756
|% -0,87
|
|Sterlin
|10,3137
|10,3654
|% -0,96
|
|Frank
|8,6101
|8,6619
|% -0,69
|
|Riyal
|2,0336
|2,0438
|% -0,66
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-0,52
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,78
|51,78
|0,28
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:31JANTS
Yüzde 7.80 oranında artışla 274.90 lira fiyatla işlem gören hissede 741, 180 adet işlem
-
17:30ISGYO
Yüzde 7.86 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 820, 652 adet işlem
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 77 artarak (% 0.44 ) 1, 558
-
17:28XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 22, 567.00 milyon TL de
-
17:28KONYA
Yüzde 4.51 oranında artışla 1, 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 029 adet işlem