***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2021 17:14
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.10.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Teknik Gruplar Yönetmeni Sayın Yoshio IWASAKI'nın bu görevinden 31.12 2021 tarihi itibarıyla Bridgestone Corporation bünyesinde başka bir görevlendirmeden dolayı istifaen ayrılacağı ve yerine Sayın Kazuhiko YAMAKI'nin atanacağı kamuya duyurulmuştu. Konu Şirketimiz Yönetim Kurulunca yeniden gündeme getirilmiş ve bu sefer 31.12.2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak Teknik Gruplar Yönetmeni Sayın Yoshio IWASAKI'nın yerine Sayın Tetsuya TSUTSUMI'nin Teknik Gruplar Yönetmeni (CTO) olarak atanması kararlaştırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983463
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|Satış
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|845
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|5.592
|5.676
|184,00
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|Tam
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|5.706
|183,54
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|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
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|Çeyrek
|1.348
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|44,39
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|Gümüş.Ons
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|22,08
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|10,50
|-0,01
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