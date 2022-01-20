***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce 14 Aralık 2021 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. (Arvento) sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların tamamının devrinin tamamlanması amacıyla Rekabet Kurumu'na müracaat edilmişti. Söz konusu işleme Rekabet Kurulu'nun 20 Ocak 2022 tarihli toplantısında izin verilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995523BIST