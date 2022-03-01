***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1 Mart 2022 tarihli özel durum açıklamasında, Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. (Arvento)'nin sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların 1 Mart 2022 tarihi itibarıyla devralındığı kamuya duyurulmuştu. Bu kapsamda, Arvento'nun, Şirketimizin finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemiyle raporlanacak olması nedeniyle, Şirketimizin 31.03.2022 tarihli ara dönemi ve sonrasındaki hesap dönemlerine ait finansal tabloları konsolide olarak hazırlanacak ve finansal tablo bildirimlerinde konsolide finansal tabloların ilan sürelerine uyulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005962BIST