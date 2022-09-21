***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 19:22
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile anılan tarihten geçerli olmak üzere, Emine Duygu Kırca'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK.'nın 363. maddesi uyarınca Şebnem Önder'in atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064590
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -31,74
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
18:0518,3317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,2884
18:0518,1194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1349
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,0904
18:05981,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,25
|Açılış
|: 981,25
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|7,92
|3.441.903
|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|26.130.950
|% 9,99
|
|UTPYA
|22,50
|1.364.587
|% -10,00
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
|
|KAPLM
|73,50
|24.296.834
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,47
|12.934.657
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|208.785.058
|% -9,88
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% -3,73
|
|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 1,04
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% -4,42
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% -2,74
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% -9,83
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3204
|18,3317
|% 0,07
|
|Euro
|18,0916
|18,1194
|% -0,74
|
|Sterlin
|20,6737
|20,7774
|% -0,48
|
|Frank
|18,8875
|19,0013
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8561
|4,8804
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|1,25
|
|Altın Gr.
|981
|981
|1,25
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.653
|6.755
|-20,00
|
|Yarım
|3.242
|3.300
|1,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.650
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|0,09
|
|B. Petrol
|90,44
|90,44
|-0,18
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
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17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem