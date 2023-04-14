***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.03.2023 tarihli özel durum açıklamasında bahsi geçen hususlar hakkında yatırımcılarımızdan gelen sorulara cevaben işbu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Şirketimizin Aksaray fabrikasında yapmayı planladığı tevsi yatırımları kararı doğrultusunda, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi müracaatı onaylanmış olup, başlangıç tarihi 27.12.2022 olan, toplam 934.558.927.-TL'lik tevsi yatırımı için Şirketimiz adına 30.03.2023 tarih ve 551117 belge no 1056294 ID numaralı 3 yıllık yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bölgesel Öncelikli Yatırım kapsamındaki yatırımımızla ilgili olarak yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir: 1- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl, 2- Vergi İndirimi Oranı %80. YKO (Yatırıma Katkı Oranı) %40, 3- KDV İstisnası, 4- Gümrük Vergisi Muafiyeti 5- Faiz Desteği Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138248BIST