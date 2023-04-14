***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2023 12:28
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.03.2023 tarihli özel durum açıklamasında bahsi geçen hususlar hakkında yatırımcılarımızdan gelen sorulara cevaben işbu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Şirketimizin Aksaray fabrikasında yapmayı planladığı tevsi yatırımları kararı doğrultusunda, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi müracaatı onaylanmış olup, başlangıç tarihi 27.12.2022 olan, toplam 934.558.927.-TL'lik tevsi yatırımı için Şirketimiz adına 30.03.2023 tarih ve 551117 belge no 1056294 ID numaralı 3 yıllık yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bölgesel Öncelikli Yatırım kapsamındaki yatırımımızla ilgili olarak yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir: 1- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl, 2- Vergi İndirimi Oranı %80. YKO (Yatırıma Katkı Oranı) %40, 3- KDV İstisnası, 4- Gümrük Vergisi Muafiyeti 5- Faiz Desteği Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138248
BIST
13:305.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 23,27
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:3019,3821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0633
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:3021,4345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0807
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:301.270,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.270,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:30
|ARZUM
|22,00
|19.477.575
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,92
|10.684.382
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,97
|30.802.719
|% 9,96
|
|CVKMD
|127,00
|2.772.029
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|968.752
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|153.336.440
|% -10,00
|
|EUYO
|5,98
|4.267.949
|% -9,94
|
|DESA
|57,40
|28.635.631
|% -6,29
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|HUBVC
|5,09
|48.512.842
|% -4,68
|
|KOZAL
|23,10
|1.879.439.012
|% 1,40
|
|THYAO
|136,20
|1.763.927.782
|% -0,66
|
|GESAN
|86,50
|1.160.797.384
|% 2,49
|
|KRDMD
|19,20
|954.393.927
|% 0,26
|
|KOZAA
|45,84
|891.853.061
|% 4,37
|
|IHLAS
|0,88
|77.029.299
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,99
|592.618.935
|% -0,14
|
|KOZAL
|23,10
|1.879.439.012
|% 1,40
|
|ISCTR
|12,27
|790.086.093
|% 1,24
|
|YKBNK
|10,40
|640.564.454
|% 0,78
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3555
|19,3821
|% 0,33
|
|Euro
|21,4184
|21,4345
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,1740
|24,2953
|% 0,15
|
|Frank
|21,7406
|21,8716
|% 0,43
|
|Riyal
|5,1495
|5,1753
|% 0,23
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.038
|-1,88
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,12
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.790
|8.864
|73,00
|
|Yarım
|4.293
|4.338
|36,00
|
|Çeyrek
|2.146
|2.169
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,01
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,24
|0,17
|
|B. Petrol
|86,35
|86,35
|0,26
|