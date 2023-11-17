***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarElif Küçükçobanoğlu, 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Şirketimize Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak katılmış olup, kendisinin Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanma kararı ayrıca duyurulacaktır.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin güncel iletişim bilgileri aşağıda bilginize sunulmuştur:Neslihan Döngel ÖzlemFinans Genel Müdür Yardımcısıyatirimciiliskileri@brisa.com.trElif KüçükçobanoğluYatırımcı İlişkileri Müdürüyatirimciiliskileri@brisa.com.trNora SabahBütçe ve Raporlama Uzmanıyatirimciiliskileri@brisa.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218652BIST