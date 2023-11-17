***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2023 13:19
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Elif Küçükçobanoğlu, 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Şirketimize Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak katılmış olup, kendisinin Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanma kararı ayrıca duyurulacaktır.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin güncel iletişim bilgileri aşağıda bilginize sunulmuştur:
Neslihan Döngel Özlem
Finans Genel Müdür Yardımcısı
yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Elif Küçükçobanoğlu
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Nora Sabah
Bütçe ve Raporlama Uzmanı
yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218652
BIST