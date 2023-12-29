***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde alınan Yönetim Kurulu kararı neticesinde, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sn. Daniel Jean Pierre Giroud'un Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Jerome Freddy Pierre Boulet'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230831BIST