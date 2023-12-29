***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 18:40
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde alınan Yönetim Kurulu kararı neticesinde, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sn. Daniel Jean Pierre Giroud'un Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Jerome Freddy Pierre Boulet'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230831
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|250.961.338
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|ONCSM
|149,60
|141.943.623
|% 10,00
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|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
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|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
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|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
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|SAMAT
|40,50
|20.589.906
|% -10,00
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|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
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|DGGYO
|28,50
|15.478.041
|% -3,85
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|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
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|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 9,94
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|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% -0,17
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|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
|% 1,33
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|SKBNK
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|3.057.562.872
|% 3,86
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|ISCTR
|23,36
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|% 3,36
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|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
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|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% -0,86
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|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 1,61
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|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
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|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 9,38
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|29,5284
|29,5762
|% 0,52
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|Euro
|32,6813
|32,7132
|% 0,12
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|Sterlin
|37,5919
|37,7804
|% 0,62
|
|Frank
|35,0574
|35,2686
|% 0,94
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|Riyal
|7,8546
|7,8939
|% 0,38
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|Alış
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|Gümüş ONS
|23,96
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|Platin
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|1.001,22
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|Paladyum
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|1.109,14
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|77,47
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