***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 17:02
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 16.01.2024 tarihinde başlanacaktır. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238519
BIST
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17:047.902
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 28,09
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
17:0429,9989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0389
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
17:0432,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0907
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
17:041.956,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,95
|Açılış
|: 1.956,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler17:03
|MRSHL
|1.870,00
|229.514.897
|% 10,00
|
|AYCES
|770,00
|171.769.699
|% 10,00
|
|IDEAS
|144,80
|67.120.372
|% 9,95
|
|KRGYO
|39,58
|29.963.542
|% 9,94
|
|CATES
|50,70
|620.688.927
|% 9,93
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|AVGYO
|9,23
|135.730.241
|% -9,51
|
|POLTK
|16.922,50
|167.569.890
|% -9,17
|
|BURVA
|79,60
|19.143.889
|% -9,03
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|THYAO
|246,70
|5.863.378.500
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,68
|5.046.219.865
|% -0,08
|
|EREGL
|43,92
|4.977.613.840
|% -2,49
|
|AKBNK
|41,36
|4.156.216.537
|% 1,52
|
|KCHOL
|153,40
|3.748.431.461
|% 4,28
|
|ISCTR
|25,68
|5.046.219.865
|% -0,08
|
|YKBNK
|23,38
|3.157.434.767
|% -0,76
|
|EREGL
|43,92
|4.977.613.840
|% -2,49
|
|SKBNK
|4,56
|505.438.140
|% 3,87
|
|EKGYO
|8,14
|917.737.719
|% -1,33
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9944
|29,9986
|% 0,13
|
|Euro
|32,9625
|32,9790
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,0245
|38,2152
|% -0,01
|
|Frank
|34,9671
|35,1777
|% -0,23
|
|Riyal
|7,9754
|8,0154
|% 0,15
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|923,47
|925,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,62
|1.000,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,19
|78,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,34
|2.025,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18MEGMT
Yüzde 4.40 oranında artışla 28.92 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 848, 314 adet işlem
-
17:17ANELE
Yüzde 4.30 oranında artışla 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 436 adet işlem
-
17:16ALFAS
Yüzde 5.73 oranında artışla 89.45 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 878, 184 adet işlem
-
17:15ONCSM
Yüzde 6.87 oranında artışla 178.90 lira fiyatla işlem gören hissede 829, 103 adet işlem
-
17:14XU100
Endeks 7, 894 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 74, 685.00 milyon TL de