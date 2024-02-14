***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2024 18:20
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde alınan Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Kurumsal Yönetim Komitesince Yönetim Kurulumuza sunulan 7 Şubat 2024 tarihli ve 2024/01 sayılı tavsiye karar doğrultusunda, Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Erdem ve Fatma Dilek Yardım'ın aday gösterilmelerine karar verilmiştir. İlgili mevzuat gereğince, Ahmet Erdem ve Fatma Dilek Yardım'ın adaylıkları Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları, özgeçmişleri ve son on yıl içerisinde yürüttükleri görevleri ekte sunulmaktadır. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249591
BIST
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18:059.072
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 78,08
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.918
En Yüksek
9.077
18:0530,7610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0552
|Açılış
|: 30,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
18:0533,0040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0952
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
18:051.965,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.965,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.962,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|660,00
|11.984.520
|% 10,00
|
|YAPRK
|316,25
|197.122.047
|% 10,00
|
|OSTIM
|8,80
|105.902.946
|% 10,00
|
|MERCN
|17,05
|82.357.620
|% 10,00
|
|ELITE
|63,25
|384.042.322
|% 10,00
|
|TETMT
|6.302,50
|21.342.440
|% -7,32
|
|ERSU
|34,94
|43.423.989
|% -7,27
|
|SELGD
|48,70
|27.927.813
|% -7,06
|
|AYDEM
|28,22
|143.715.298
|% -5,87
|
|ICUGS
|15,35
|15.942.131
|% -4,95
|
|THYAO
|282,50
|12.192.665.613
|% 0,44
|
|GUBRF
|205,80
|11.919.098.676
|% 4,04
|
|ISCTR
|27,82
|8.322.905.871
|% 2,43
|
|EREGL
|46,60
|6.248.361.741
|% 1,04
|
|TUPRS
|164,60
|6.215.469.459
|% 2,49
|
|ZOREN
|5,24
|2.209.768.498
|% -3,32
|
|EKGYO
|10,40
|3.462.461.290
|% -2,89
|
|ISCTR
|27,82
|8.322.905.871
|% 2,43
|
|QUAGR
|4,63
|974.693.996
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,88
|1.096.234.826
|% 9,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7552
|30,7610
|% 0,18
|
|Euro
|32,9937
|33,0040
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,4829
|38,6759
|% -0,15
|
|Frank
|34,5452
|34,7533
|% 0,24
|
|Riyal
|8,1809
|8,2219
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,13
|22,16
|% 0,66
|
|Platin
|887,30
|888,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,00
|939,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,87
|82,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.985,81
|1.986,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GMTAS
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 097, 869 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 98 artarak (% 0.82 ) 9, 624
-
17:58XU100
Endeks 9, 063 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 119, 008.00 milyon TL de
-
17:58MIPAZ
Yüzde 6.98 oranında artışla 96.60 lira fiyatla işlem gören hissede 842, 663 adet işlem
-
17:57VERTU
Yüzde 6.64 oranında artışla 51.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 001, 982 adet işlem