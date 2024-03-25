***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2024 19:10
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Aksaray fabrikasında yapmayı planladığı güneş enerjisi yatırım kararı doğrultusunda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi müracaatı 22 Mart 2024 tarihinde onaylanmış olup, başlangıç tarihi 18 Mart 2024 ve bitiş tarihi 18 Mart 2027 olan, toplam 29.631.327.-TL'lik yatırım için Şirketimiz adına 22 Mart 2024 tarih, 566197 belge numaralı ve 1082393 ID numaralı 3 yıllık yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bölgesel Yatırımlar kapsamındaki yatırımımızla ilgili olarak yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir: 1- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 6 yıl 2- Vergi İndirim Oranı: %70, Yatırıma Katkı Oranı: %30 3- KDV İstisnası Kamuoyunun bilgilerine sunarız. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262245
BIST
'
18:059.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -82,12
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.029
En Yüksek
9.336
18:0532,1812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,2133
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1812
En Düşük
31,8377
18:0534,9184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,3159
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9184
En Düşük
34,5419
18:052.248,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.248,25
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|599,50
|22.247.503
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|40.181.824
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|38.526.135
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|84.856.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.999.159
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,30
|5.112.198
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|15.072.335
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.575.531.603
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|186.895.609
|% -9,91
|
|PKART
|82,65
|164.508.421
|% -9,77
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% -1,89
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,98
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 6,09
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1669
|32,1812
|% 0,67
|
|Euro
|34,8818
|34,9184
|% 0,91
|
|Sterlin
|41,0103
|41,2158
|% -0,59
|
|Frank
|36,0922
|36,2731
|% -1,06
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,66
|24,70
|% 0,66
|
|Platin
|904,66
|905,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,32
|1.011,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,80
|85,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.173,21
|2.173,53
|% 0,66
|