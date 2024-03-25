***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Aksaray fabrikasında yapmayı planladığı güneş enerjisi yatırım kararı doğrultusunda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi müracaatı 22 Mart 2024 tarihinde onaylanmış olup, başlangıç tarihi 18 Mart 2024 ve bitiş tarihi 18 Mart 2027 olan, toplam 29.631.327.-TL'lik yatırım için Şirketimiz adına 22 Mart 2024 tarih, 566197 belge numaralı ve 1082393 ID numaralı 3 yıllık yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bölgesel Yatırımlar kapsamındaki yatırımımızla ilgili olarak yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir: 1- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 6 yıl 2- Vergi İndirim Oranı: %70, Yatırıma Katkı Oranı: %30 3- KDV İstisnası Kamuoyunun bilgilerine sunarız. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262245BIST