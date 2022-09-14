***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
14.09.2022 17:11
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kaynak Kuruluş Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 11.10.2023
Vade (Gün Sayısı) 392
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,5178
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 28
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,99
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTLME2318
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2022
Ödeme Türü Evet
Vade Başlangıç Tarihi 14.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 7,5178
2 29.03.2023 28.03.2023 29.03.2023 7,5178
3 05.07.2023 04.07.2023 05.07.2023 7,5178
4 11.10.2023 10.10.2023 11.10.2023 7,5178
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.10.2023 10.10.2023 11.10.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (Trk) 27.05.2022 Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (Trk) 27.05.2022 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063134
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