***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.08.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kaynak Kuruluş Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Garantör YokKurucu Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 26.07.2023Vade (Gün Sayısı) 273Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 27,50Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKTLM72316Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.10.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 24.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 25.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 26.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 264.800.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 6,85622 26.04.2023 25.04.2023 26.04.2023 6,85623 26.07.2023 25.07.2023 26.07.2023 6,8562Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.07.2023 25.07.2023 26.07.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (Trk) 27.05.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (Trk) 27.05.2022 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074516BIST