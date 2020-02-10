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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.02.2020 11:37
GÜNCEL HABERLER



***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hüseyin Kurt Bütçe ve Raporlama Uzmanı 20.02.2019 0(216)544 35 00-2244 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Ebru Yiğit Finansal Planlama ve Analiz Müdürü 01.12.2019 02165443500-2237 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Reşat Oruç Finans Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.05.2016 0(262) 316 57 00 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Şerafettin Karakış Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 0(216) 544 56 77 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı // Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203738 // 700270




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817892


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 9,15 33.504.692 % 19,92  
FORMT 2,99 10.298 % 15,00  
SAYAS 3,13 3.551.936 % 14,65  
DESA 5,87 19.235.686 % 14,20  
ALCTL 18,62 39.355.277 % 12,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7037 7,7423 % -0,33  
Frank 6,1075 6,1443 % -0,37  
Riyal 1,5931 1,6011 % -0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.574 3,52  
Altın Gr. 303 303 -0,66  
Cumhuriyet 2.006 2.036 -5,00  
Tam 1.997 2.046 -3,91  
Yarım 965 990 -1,89  
Çeyrek 484 495 -0,94  
Gümüş.Ons 17,76 17,81 0,08  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,00  
B. Petrol 54,23 54,23 -0,22  
Seans Raporu
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