***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHALUK KÜRKÇÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.09.2020 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırFrederic Jean Hubert Cecile HENDRICKX Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bridgestone Avrupa Hukuk ve Uyum Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilHALUK DİNÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2020 Hacı Ömer Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMustafa BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilANNICK COURTMANS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 24.03.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırNAOHISA YODA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 13.09.2019 Bridgestone Corporation Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yrd. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Tespiti Komiteleri ÜyesiAHMED CEVDET ALEMDAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Lasder Yön.Kurulu Başkanı , Lasid Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMETE EKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Bridgestone Ortadoğu ve Afrika Serbest Bölge Kuruluşu (BSMEA) Bölgesel Yönetim Direktörü Bağımsız Üye DeğilEMİNE DUYGU KIRCA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMEHMET TANJU ULA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Pt Indo Kordsa Tbk , Jakarta , Endonezya , Direktörler Komitesi Bağımsız Üye Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıMEHMET KAHYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Carrefoursa Bağımsız YK Üyesi Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873779BIST