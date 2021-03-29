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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.03.2021 21:04



***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HALUK KÜRKÇÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 07.09.2020 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil
Frederic Jean Hubert Cecile HENDRICKX Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 18.09.2015 İcrada Görevli Değil Bridgestone Avrupa Hukuk ve Uyum Başkan Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değil
HALUK DİNÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil Hacı Ömer Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Mustafa BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.04.2004 İcrada Görevli Değil H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil
DANIEL JEAN PIERRE GIROUD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.01.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
NAOHISA YODA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 13.09.2019 İcrada Görevli Bridgestone Corporation Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yrd. Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Tespiti Komiteleri Üyesi
AHMED CEVDET ALEMDAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.05.2017 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil
METE EKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.07.2017 İcrada Görevli Değil Bridgestone Ortadoğu ve Afrika Serbest Bölge Kuruluşu (BSMEA) Bölgesel Yönetim Direktörü Hayır Bağımsız Üye Değil
EMİNE DUYGU KIRCA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.06.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET TANJU ULA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 22.03.2018 İcrada Görevli Değil Pt Indo Kordsa Tbk , Jakarta , Endonezya , Direktörler Komitesi Bağımsız Üye Hayır Bağımsız Üye kap.org.tr/tr/Bildirim/671273 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
MEHMET KAHYA 22.03.2018 Carrefoursa Bağımsız YK Üyesi Bağımsız Üye kap.org.tr/tr/Bildirim/671273 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921624


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