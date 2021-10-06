***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.10.2021 15:46
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nora Sabah Bütçe ve Raporlama Uzmanı 28.09.2021 0(216)544 35 00 - 2177 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Reşat Oruç Finans Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.05.2016 0(262) 316 57 00 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Şerafettin Karakış Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 0(212) 385 8173 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı // Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203738 // 700270
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967452
BIST
16:081.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -14,82
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:088,9074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0388
|Açılış
|: 8,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:0810,2876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:08503,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,46
|Açılış
|: 503,36
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:08
|NUGYO
|12,43
|17.634.166
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.672.383
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|290.850.917
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.557.586
|% -10,00
|
|PETKM
|6,08
|1.488.361.882
|% -8,71
|
|RALYH
|4,15
|3.370.487
|% -7,98
|
|MARTI
|1,41
|27.887.586
|% -7,24
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,08
|1.488.361.882
|% -8,71
|
|EREGL
|16,27
|1.182.724.011
|% 0,74
|
|GARAN
|9,28
|990.310.074
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,40
|842.836.251
|% -1,24
|
|THYAO
|13,78
|607.940.800
|% -1,85
|
|PETKM
|6,08
|1.488.361.882
|% -8,71
|
|YKBNK
|2,37
|327.081.118
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|154.250.408
|% -1,65
|
|GARAN
|9,28
|990.310.074
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,33
|581.692.451
|% -0,31
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9041
|8,9074
|% 0,44
|
|Euro
|10,2798
|10,2876
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,0535
|12,1140
|% 0,09
|
|Frank
|9,5427
|9,6002
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3656
|2,3774
|% 0,38
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,00
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.319
|3.403
|30,14
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|14,58
|
|Çeyrek
|805
|823
|7,29
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,94
|81,94
|-0,62
|