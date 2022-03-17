***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.03.2022 12:24
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HALUK KÜRKÇÜ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
NAOHISA YODA İcra Koordinatörü Üst Düzey Yönetici
TETSUYA TSUTSUMI Teknik Gruplar Yönetmeni Yönetici
NESLİHAN DÖNGEL ÖZLEM Finans Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici
YAKUP DEMİR Tedarik Zinciri ve OE Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
FATMA EVREN GÜZEL Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
NİLGÜN ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Yönetici
CENK KOÇDOR Genel Müdür Yardımcısı, Satış Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011012
BIST
13:432.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 31,14
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
13:4314,7059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0904
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7295
En Düşük
14,5578
13:4316,2646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1141
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2804
En Düşük
16,0709
13:43919,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 15,22
|Açılış
|: 919,91
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
921,34
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler13:42
|GZNMI
|27,74
|68.630.444
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.119.097
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.096.483
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.273.896
|% 9,33
|
|AYEN
|11,93
|78.660.995
|% 8,75
|
|PKENT
|393,30
|91.061.427
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|45.511.269
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,84
|17.662.549
|% -4,05
|
|TETMT
|265,00
|5.062.025
|% -3,57
|
|KSTUR
|250,00
|101.468
|% -3,10
|
|EREGL
|35,32
|1.815.420.163
|% 3,03
|
|KRDMD
|14,88
|1.791.753.301
|% 3,41
|
|THYAO
|27,84
|1.353.350.375
|% 0,51
|
|GARAN
|11,94
|1.161.205.726
|% 0,67
|
|FROTO
|300,80
|895.087.808
|% 4,99
|
|DOHOL
|3,47
|531.387.044
|% 5,79
|
|KRDMD
|14,88
|1.791.753.301
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,25
|231.053.412
|% 0,90
|
|GARAN
|11,94
|1.161.205.726
|% 0,67
|
|YKBNK
|3,86
|350.764.360
|% 1,58
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6897
|14,7072
|% 0,63
|
|Euro
|16,2291
|16,2700
|% 0,74
|
|Sterlin
|19,3408
|19,4378
|% 1,01
|
|Frank
|15,5872
|15,6811
|% 0,82
|
|Riyal
|3,9106
|3,9303
|% 0,76
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|14,84
|
|Altın Gr.
|919
|919
|14,53
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.184
|82,00
|
|Tam
|6.060
|6.213
|79,12
|
|Yarım
|2.929
|3.006
|38,28
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|19,13
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,35
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|0,20
|
|B. Petrol
|102
|102
|4,29
|