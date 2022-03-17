Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.03.2022 12:24
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HALUK KÜRKÇÜ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
NAOHISA YODA İcra Koordinatörü Üst Düzey Yönetici
TETSUYA TSUTSUMI Teknik Gruplar Yönetmeni Yönetici
NESLİHAN DÖNGEL ÖZLEM Finans Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici
YAKUP DEMİR Tedarik Zinciri ve OE Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
FATMA EVREN GÜZEL Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
NİLGÜN ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Yönetici
CENK KOÇDOR Genel Müdür Yardımcısı, Satış Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011012


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:432.120
Değişim :  1,49% |  31,14
Açılış :  2.104  
Önceki Kapanış :  2.089  
En Yüksek
2.128 En Düşük
2.104
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 27,74 68.630.444 % 9,99  
YEOTK 62,75 8.119.097 % 9,99  
CMBTN 206,30 14.096.483 % 9,97  
IEYHO 0,82 18.273.896 % 9,33  
AYEN 11,93 78.660.995 % 8,75  
daha fazla
13:42 Alış Satış %  
Dolar 14,6897 14,7072 % 0,63  
Euro 16,2291 16,2700 % 0,74  
Sterlin 19,3408 19,4378 % 1,01  
Frank 15,5872 15,6811 % 0,82  
Riyal 3,9106 3,9303 % 0,76  
daha fazla
13:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.943 14,84  
Altın Gr. 919 919 14,53  
Cumhuriyet 6.091 6.184 82,00  
Tam 6.060 6.213 79,12  
Yarım 2.929 3.006 38,28  
Çeyrek 1.469 1.503 19,13  
Gümüş.Ons 25,30 25,35 0,23  
Gümüş Gr. 11,98 11,99 0,20  
B. Petrol 102 102 4,29  
Seans Raporu 13:42
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru