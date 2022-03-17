***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHALUK KÜRKÇÜ Genel Müdür Üst Düzey YöneticiNAOHISA YODA İcra Koordinatörü Üst Düzey YöneticiTETSUYA TSUTSUMI Teknik Gruplar Yönetmeni YöneticiNESLİHAN DÖNGEL ÖZLEM Finans Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi YöneticiYAKUP DEMİR Tedarik Zinciri ve OE Genel Müdür Yardımcısı YöneticiFATMA EVREN GÜZEL Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı YöneticiNİLGÜN ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları YöneticiCENK KOÇDOR Genel Müdür Yardımcısı, Satış Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011012BIST