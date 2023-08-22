***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.08.2023 15:31
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Neslihan Döngel Özlem Finans Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.03.2022 0(262) 316 57 00 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Özcan Akyazı Bütçe ve Raporlama Müdürü 01.11.2021 0(216) 547 34 06 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Nora Sabah Bütçe ve Raporlama Uzmanı 28.09.2021 0(216)544 35 40 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Erdem Erdoğan Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 15.08.2023 0(216) 544 35 00 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı // Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 210076 // 702157
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188229
BIST
'
16:567.728
En Düşük
|Değişim
|: -0,88%
|| -68,74
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
16:5627,2089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0668
|Açılış
|: 27,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
16:5629,5487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0514
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
16:561.653,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.653,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler16:56
|ATAGY
|9,24
|52.406.337
|% 10,00
|
|PKENT
|150,70
|95.412.509
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|18.249.858
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.472.915
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,26
|176.178.948
|% -9,83
|
|HKTM
|74,30
|307.945.690
|% -9,28
|
|RUBNS
|38,70
|433.168.646
|% -8,90
|
|TUPRS
|141,00
|12.129.617.483
|% 0,93
|
|THYAO
|254,30
|10.031.171.533
|% -1,81
|
|EREGL
|44,42
|6.528.692.365
|% -1,29
|
|TCELL
|59,05
|5.739.595.100
|% 3,87
|
|KOZAL
|27,18
|4.376.936.340
|% 2,57
|
|YKBNK
|15,30
|4.313.549.173
|% -4,43
|
|ZOREN
|4,98
|1.273.719.308
|% 0,40
|
|EKGYO
|8,80
|2.238.415.429
|% -2,55
|
|SKBNK
|3,96
|971.826.909
|% -1,98
|
|ODAS
|12,58
|2.333.725.783
|% 2,03
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1932
|27,2089
|% 0,25
|
|Euro
|29,5299
|29,5487
|% -0,17
|
|Sterlin
|34,4906
|34,6636
|% -0,09
|
|Frank
|30,7609
|30,9462
|% -0,04
|
|Riyal
|7,2291
|7,2654
|% 0,20
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|11.426
|11.598
|55,00
|
|Tam
|11.168
|11.249
|3,00
|
|Yarım
|5.601
|5.650
|1,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.825
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,07
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:11GZNMI
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 24.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 771, 476 adet işlem
-
17:10KTLEV
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 498, 636 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, HEKTS, KRDMD
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -88, 61 kaybederek (% -1.28 ) 6, 810
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NETAS, GRSEL, UMPAS, DEVA, IZENR, BMSTL, DAGHL, MEGAP, ULUUN, BRSAN