***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.11.2023 13:19
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Neslihan Döngel Özlem Finans Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.03.2022 0(262) 316 57 00 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Elif Küçükçobanoğlu Yatırımcı İlişkileri Müdürü 01.11.2023 0(216)547 34 03 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 202523 / 702172 / 306609 / 603146
Nora Sabah Bütçe ve Raporlama Uzmanı 28.09.2021 0(216)544 35 40 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218653
BIST
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15:457.857
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 76,80
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.862
15:4528,6964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0417
|Açılış
|: 28,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
15:4531,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0538
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
15:451.835,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.835,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler15:45
|ANELE
|10,67
|43.936.632
|% 10,00
|
|KRONT
|15,40
|71.547.159
|% 10,00
|
|ATSYH
|69,30
|1.603.463
|% 10,00
|
|DOGUB
|14,54
|48.310.645
|% 9,98
|
|RUBNS
|30,20
|72.090.777
|% 9,98
|
|QNBFL
|1.076,00
|6.440.039
|% -9,96
|
|CASA
|113,10
|25.341.111
|% -9,95
|
|AVTUR
|9,23
|3.938.930
|% -9,95
|
|OTTO
|382,50
|4.790.770
|% -9,95
|
|KLNMA
|53,50
|5.219.942
|% -8,39
|
|THYAO
|254,25
|8.437.470.642
|% 4,07
|
|MIATK
|672,50
|2.942.614.830
|% -4,20
|
|REEDR
|30,74
|2.612.837.089
|% 3,50
|
|TUPRS
|154,20
|2.267.791.601
|% 0,06
|
|MARBL
|20,60
|2.218.606.791
|% -3,29
|
|EKGYO
|7,55
|961.905.364
|% 0,13
|
|MARBL
|20,60
|2.218.606.791
|% -3,29
|
|IHLAS
|1,48
|132.369.993
|% 0,00
|
|REEDR
|30,74
|2.612.837.089
|% 3,50
|
|YKBNK
|16,95
|1.333.114.443
|% 0,65
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6900
|28,6964
|% 0,15
|
|Euro
|31,1884
|31,2019
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,5839
|35,7624
|% 0,37
|
|Frank
|32,2097
|32,4037
|% 0,32
|
|Riyal
|7,6274
|7,6657
|% 0,12
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,02
|24,06
|% 0,66
|
|Platin
|909,44
|910,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.059,44
|1.063,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,50
|78,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.989,32
|1.989,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00IDEAS
Yüzde 4.74 oranında artışla 110.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 688 adet işlem
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 48 artarak (% 1.07 ) 8, 323
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15:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ANELE, KRONT
-
15:59XU100
Endeks 7, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 54, 228.00 milyon TL de
-
15:59RODRG
Yüzde 5.66 oranında artışla 62.50 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 972 adet işlem