***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNeslihan Döngel Özlem Finans Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.03.2022 0(262) 316 57 00 yatirimciiliskileri@brisa.com.trElif Küçükçobanoğlu Yatırımcı İlişkileri Müdürü 01.11.2023 0(216)547 34 03 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 202523 / 702172 / 306609 / 603146Nora Sabah Bütçe ve Raporlama Uzmanı 28.09.2021 0(216)544 35 40 yatirimciiliskileri@brisa.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218653BIST