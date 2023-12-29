***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHALUK KÜRKÇÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.09.2020 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırFrederic Jean Hubert Cecile HENDRICKX Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.09.2015 İcrada Görevli Değil Bridgestone Avrupa Hukuk ve Uyum Başkan Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHALUK DİNÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMustafa BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.04.2004 İcrada Görevli Değil Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırJEROME FREDDY PIERRE BOULET Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.01.2024 İcrada Görevli Değil Bridgestone Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTOMIO FUKUZUMI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 21.12.2022 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Tespiti Komiteleri ÜyesiAHMED CEVDET ALEMDAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.05.2017 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMETE EKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.07.2017 İcrada Görevli Değil Bridgestone Lastik İş Kolu Avrupa Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSAKİNE ŞEBNEM ÖNDER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.09.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMEHMET TANJU ULA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.03.2018 İcrada Görevli Değil PT Indo Kordsa TBK, Endonezya Direktörler Komitesi Bağımsız Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929337 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAHMET ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2023 İcrada Görevli Değil Shell Türkiye Ülke Başkanlığı, Shell & Turcas A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sabancı Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230833BIST