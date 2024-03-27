***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiArvento Mobil Sistemler A.Ş. Araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne-kişi takip sistemleri, tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri 7600000 6755556 TRY 88,89 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263384BIST