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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

29.04.2020 19:41
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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2020
Karar Sayısı
2020/11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                     FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 29.04.2020
KARAR SAYISI: 2020/11
 
             SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ  BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
31.03.2020 tarihi itibariyle Bağımsız Denetimden geçmemiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliğinin ikinci bölümünün 9. Maddesine göre düzenlenmiş ve Yönetim Kurulu'muzun 29.04.2020 tarih ve 2020/11 sayılı kararıyla onaylanmış finansal tablolar ve bu tablolara ilişkin dipnotları ile aynı döneme ait faaliyet raporu ekte gönderilmektedir.
 
İlişikte sunduğumuz 01.01.2020 / 31.03.2020 faaliyet dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlarımız tarafımızdan incelenmiş olup
 
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği doğru bir biçimde yansıttığını, ara dönem faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansı ile şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskleri ve belirsizlikleri dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 
 
Mehmet Kahya                                                             Mehmet Tanju Ula
Denetim Komitesi Üyesi                                               Denetim Komitesi Başkanı
Finansal Raporlamadan Sorumlu                                   Finansal Raporlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi                                                  Yönetim Kurulu Üyesi 
 
                                                
                                   
 
                                                   
Reşat Oruç                                                                   Ahmed Cevdet Alemdar
Finans Genel Müdür Yardımcısı                        Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841264


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