***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
07.08.2020 20:25
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/08/2020
Karar Sayısı
2020/16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 07.08.2020 KARAR SAYISI: 2020/16 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 30.06.2020 tarihi itibariyle Bağımsız Denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliğinin ikinci bölümünün 9. Maddesine göre düzenlenmiş ve Yönetim Kurulu'muzun 07.08.2020 tarih ve 2020/16 sayılı kararıyla onaylanmış finansal tablolar ve bu tablolara ilişkin dipnotları ile aynı döneme ait faaliyet raporu ekte gönderilmektedir. İlişikte sunduğumuz 01.01.2020 / 30.06.2020 faaliyet dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlarımız tarafımızdan incelenmiş olup Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği doğru bir biçimde yansıttığını, ara dönem faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansı ile şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskleri ve belirsizlikleri dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Mehmet KahyaMehmet Tanju Ula Denetim Komitesi ÜyesiDenetim Komitesi Başkanı Finansal Raporlamadan SorumluFinansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu Üyesi Reşat OruçHaluk Kürkçü Finans Genel Müdür YardımcısıGenel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866925
BIST
18:051.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 26,19
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.062
En Düşük
985
18:057,2846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0560
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
18:058,6088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
18:05473,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -5,89
|Açılış
|: 473,54
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
468,60
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
|
|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4080
|9,4552
|% -0,63
|
|Frank
|7,8841
|7,9316
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9245
|1,9341
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|-40,28
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-6,07
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.292
|-51,70
|
|Tam
|3.202
|3.415
|-45,80
|
|Yarım
|1.554
|1.671
|-6,40
|
|Çeyrek
|780
|835
|-8,30
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|-1,29
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|-0,22
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|-0,62
|
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17:59XU030
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Endeks 1, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 23, 329.00 milyon TL de
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17:59YAYLA
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