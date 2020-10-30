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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.10.2020 18:18
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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2020
Karar Sayısı
2020/21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 30.10.2020
KARAR SAYISI: 2020/21
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ  BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
30.09.2020 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliğinin ikinci bölümünün 9. Maddesine göre düzenlenmiş ve Yönetim Kurulu'muzun 30.10.2020 tarih ve 2020/21 sayılı kararıyla onaylanmış finansal tablolar ve bu tablolara ilişkin dipnotları ile aynı döneme ait faaliyet raporu ekte gönderilmektedir.
İlişikte sunduğumuz 01.01.2020 / 30.09.2020 faaliyet dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlarımız tarafımızdan incelenmiş olup  
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği doğru bir biçimde yansıttığını, ara dönem faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansı ile şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskleri ve belirsizlikleri dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mehmet Kahya Mehmet Tanju Ula
Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Başkanı
Finansal Raporlamadan Sorumlu Finansal Raporlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi         
                 
Reşat Oruç Haluk Kürkçü
Finans Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885070


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Tam 3.340 3.424 52,48  
Yarım 1.614 1.656 25,38  
Çeyrek 810 828 12,70  
Gümüş.Ons 23,58 23,61 0,35  
Gümüş Gr. 6,37 6,37 0,18  
B. Petrol 37,76 37,76 -0,50  
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