***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.08.2022 21:14
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak Kira Sertifikası ihraçları için 05.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 18/08/2022 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057651
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 42,29
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
18:0518,0845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1052
En Düşük
18,0210
18:0518,0206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0419
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0206
En Düşük
17,9439
18:051.008,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.008,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.010,64
En Düşük
1.005,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|70.389.316
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|693.055
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|71.557.646
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.093.812
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.647.041
|% 9,98
|
|UFUK
|65,25
|2.774.217
|% -9,88
|
|AZTEK
|13,25
|536.500.002
|% -8,56
|
|GZNMI
|38,02
|352.857.420
|% -7,90
|
|EMNIS
|46,00
|478.832
|% -7,07
|
|BRKO
|1,99
|1.854.669
|% -7,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% -1,09
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 2,12
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|DOHOL
|4,98
|1.395.663.757
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0829
|18,0845
|% 0,11
|
|Euro
|17,9176
|18,0206
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,1880
|21,2943
|% 0,07
|
|Frank
|18,6603
|18,7727
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7954
|4,8194
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-1,33
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,68
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.772
|6.889
|7,00
|
|Yarım
|3.299
|3.368
|3,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.683
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,00
|
|B. Petrol
|96,72
|96,72
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
-
17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
-
17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem