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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

22.08.2022 21:14
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak Kira Sertifikası ihraçları için 05.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 18/08/2022 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.    Kamuoyunun bilgisine arz olunur.  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057651


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SNPAM 11,00 693.055 % 10,00  
CMBTN 323,40 71.557.646 % 10,00  
HKTM 14,64 4.093.812 % 9,99  
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Riyal 4,7954 4,8194 % 0,08  
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Altın Ons 1.735 1.735 -1,33  
Altın Gr. 1.008 1.008 0,68  
Cumhuriyet 6.771 6.873 -56,00  
Tam 6.772 6.889 7,00  
Yarım 3.299 3.368 3,00  
Çeyrek 1.655 1.683 1,00  
Gümüş.Ons 18,97 18,99 -0,02  
Gümüş Gr. 11,01 11,03 -0,00  
B. Petrol 96,72 96,72 -0,01  
Seans Raporu 18:05
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