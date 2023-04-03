***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.04.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 1) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Kahya'nın 01.04.2023 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine, 2) Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinin önerdiği Sn. Ahmet Erdem'in bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği hususunda, Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına, Kurulun olumsuz görüş vermemesi koşuluyla Sn. Ahmet Erdem'in selefinin görev süresini tamamlamak üzere, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve bu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, 3) Sn. Mehmet Kahya'nın istifası neticesinde, Sn. Ahmet Erdem'in şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine ve Riskin Erken Komitesine başkan sıfatıyla Denetim Komitesine ise üye sıfatıyla seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130947BIST