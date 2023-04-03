***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
03.04.2023 13:40
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 1) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Kahya'nın 01.04.2023 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine, 2) Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinin önerdiği Sn. Ahmet Erdem'in bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği hususunda, Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına, Kurulun olumsuz görüş vermemesi koşuluyla Sn. Ahmet Erdem'in selefinin görev süresini tamamlamak üzere, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve bu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, 3) Sn. Mehmet Kahya'nın istifası neticesinde, Sn. Ahmet Erdem'in şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine ve Riskin Erken Komitesine başkan sıfatıyla Denetim Komitesine ise üye sıfatıyla seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130947
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|95,15
|1.739.098.145
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.750.092
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|7.394.074
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.065.840
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|2.919.989
|% 9,98
|
|UZERB
|196,20
|2.877.345
|% -10,00
|
|BFREN
|4.413,30
|124.757.036
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.222.272
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|98.300.316
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,28
|1.604.435
|% -9,95
|
|TUPRS
|564,40
|3.964.645.207
|% 6,47
|
|THYAO
|120,80
|3.432.922.029
|% 1,94
|
|EREGL
|35,30
|2.930.432.584
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|SKBNK
|2,57
|877.800.169
|% 0,00
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|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
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|EKGYO
|6,23
|1.061.170.254
|% 0,65
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|YKBNK
|9,67
|1.340.886.114
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1985
|19,2034
|% 0,15
|
|Euro
|20,9275
|20,9505
|% 0,76
|
|Sterlin
|23,7169
|23,8359
|% 0,59
|
|Frank
|20,9355
|21,0616
|% 0,33
|
|Riyal
|5,1036
|5,1292
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|19,52
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|11,62
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.299
|8.402
|84,00
|
|Yarım
|4.069
|4.111
|41,00
|
|Çeyrek
|2.034
|2.056
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,80
|-0,07
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|B. Petrol
|84,42
|84,42
|4,53
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Seans Raporu
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17:59NETAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 377 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
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17:54EKIZ
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